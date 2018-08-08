Rocket Men - Twerk & Travel In Space

У каждого поколения – своя музыка. Даже в одной и той же стилистике по-разному работают шестидесятилетние, сорокалетние и двадцатилетние. Музыканты немецкого коллектива Rocket Men молоды, никто из участников этого секстета не перешагнул еще тридцатилетний рубеж, и играют они для столь же молодых слушателей. Возник коллектив в 2016 году усилиями клавишника Валентина Мюльбергера и трубача Филиппа Пюшеля. Оба они из Ганновера, но Rocket Men рекрутировал в свои ряды музыкантов из Лейпцига и Гамбурга, куда перебрались Валентин и Филипп. Уже само название команды и названия ее работ – «Невесомость» (первый альбом группы), «Танец на Марсе» красноречиво говорят о том, что особенно увлекает музыкантов романтика космических путешествий и приключений. Молодые читатели соответствующих комиксов и зрители соответствующих кинобоевиков – потенциальная аудитория Rocket Men.
Впрочем, музыка группы вполне может прийтись по вкусу и тем, кто равнодушен к космической тематике. В альбоме Twerk & Travel In Space Мюльбергер, Пушель и их коллеги предлагают вашему вниманию яркие постмодернистские коллажи, в которых смело смешивают акустику и электронику, сэмплы и фанк, джазовую импровизационность с жесткими ритмами, щедро используя при этом самые разнообразные этнические мотивы – от балканских (в духе Кустурицы и Бреговича) в титульной композиции и до африканских в Ngoma (“Танец» на суахили). Для остроты вкуса Rocket Men добавляет в свои композиции и оттенок политизированности, вставляя фрагменты речей американских президентов. Если такая смесь в описании вам кажется слишком пестрой, то тот же Twerk & Travel In Space, Apollo 13, Kaleidosкop или Tuwa убедят, что в музыке Rocket Men столь разнородные элементы точно пригнаны друг к другу и сочетаются весьма органично. При этом нельзя не отметить и техническое мастерство музыкантов, как основных солистов, так и ритм-группы. Проявляется оно, как во фрагментах, близких к джазовому мэйнстриму (Apollo 13) или фьюжн (Twerk & Travel In Space), так и в более авангардных пьесах (Lost In Translation).
Да, разумеется, сегодня постмодернистские подходы к джазу, что называется, витают в воздухе, и я отнюдь не могу назвать музыку Rocket Men каким-то революционным низвержением основ. Но энергия молодости и энтузиазм музыкантов при прослушивании альбома так увлекают, что не остается времени на рефлексии на тему того, что нечто подобное ты уже где-то когда-то слышал… © & (p) 2018 JazzLab Records 10 tks / 55 mins (Valentin Mühlberger –keyb; Philipp Püschel – tp; Bertram Burkert – g, b; Paul David Heckhausen – electronics, perc; Lasse Golz – sax, reeds; Felix Dehmel – dr;) Линк предоставил Steffen Mayer, Heart Beat & Soul Леонид АУСКЕРН