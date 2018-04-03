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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Salvo Losappio - Long Story Short

стиль:
03.04.2018

Salvo Losappio - Long Story Short
В девять лет уроженец Южной Италии Сальво Лосаппио начал играть на саксофоне. Став постарше, он увлекся джазом, а в девятнадцать уже начал выступать профессионально, гастролируя по всей стране. Играл он тогда на альт-саксофоне, но в 2011 году сменил инструмент Чарли Паркера на инструмент Джона Колтрейна – тенор-саксофон, которому остается верен по сей день. В 2015 году, в 26 лет, Сальво переехал за океан, и постепенно завоевал свое место в очень конкурентной джазовой среде Нью-Йорка.

В этом году дело дошло до первого альбома в качестве лидера. Еще в конце января в одной из студий Бруклина Лосаппио записал свой дебютник с квартетом, в состав которого вошли опытные профессионалы – пианист Саша Перри, басист Ари Роланд и ударник Фил Стюарт, а уже в середине мая Long Story Short поступает в продажу. Стремительно, ничего не скажешь! Темп, напор и натиск весьма характерны и для игры Сальво Лосаппио. Играя на теноре, он сохранил явное пристрастие к манере игры бога альт-саксофона Чарли Паркера. Приверженность Сальво к идиомам бопа, разработанным Паркером ощущается с первых тактов первой же пьесы альбома Long Story Short.

Альбом не очень велик по объему: чуть меньше сорока минут звучания, в которые вместилось семь композиций. В основном это каверы, в том числе и паркеровская композиция Shaw ‘Nuff, с которой начинается альбом, но есть здесь и две авторские пьесы Лосаппио - Boerum Hill и Leo for Two. В них, как и в большинстве других треков Сальво стремится максимально повышать пульс композиции, играет быстро, в весьма «горячей» манере, в чем коллеги очень грамотно его поддерживают. Конечно, львиная доля сольных эпизодов принадлежит лидеру квартета, но достойными его партнерами и «собеседниками» в инструментальных диалогах выступает пианист Перри, что вполне естественно, а также басист Роланд, что выглядит несколько неожиданно, по крайней мере для меня. Нет, разумеется, представители ритм-группы традиционно получают свое поле для импровизации, как, например, барабанщик Стюарт в Boerum Hill, но Роланд солирует в этой программе много и со вкусом – и в The End of a Beautiful Friendship, и в Leo for Two, и в Avalon, отнюдь не в ущерб своим важным прямым обязанностям. Помимо темповых композиций, в альбоме присутствуют и несколько более медленных треков, скажем, та же The End of a Beautiful Friendship или A Ghost of a Chance, но, пожалуй, для Сальво Лосаппио более органичен быстрый темп. Шутя, можно сказать, что он оправдывает название своего проекта: «Короче говоря». Впрочем, за небольшое время Сальво успевает сказать очень много – и о музыке, которой он посвятил свое творчество, и о собственном несомненном таланте.

© & (p) 2018 Gut String Records

7 tks / 38 mins

(Salvo Losappio – ts; Sacha Perry – p; Ari Roland – b; Phil Stewart – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
боп, мэйнстрим

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