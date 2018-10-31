Christopher Holliday - Telepathy

За появлением этого альбома стоит драматичная творческая судьба его создателя… В конце 80-х годов молодой тогда альт-саксофонист Кристофер Холидей (р. 1970) считался одним из «молодых львов» джаза. Его имя называли в одном ряду с именами Уинтона Марсалиса и Роя Харгрува. С Марсалисом его сближало и явная ориентация на «ретро-джаз». Саксофонист из Нью-Хэйвена был страстным почитателем Чарли Паркера и играл в манере своего кумира, демонстрируя при этом уже в очень молодом возрасте выдающееся мастерство. Уже в 15 лет он записывал альбомы со своим комбо, где играли тоже молодые Джон Медески и Седар Уолтон, а позже ездил в концерные туры с бэндом Мейнарда Фергюссона. В 1989-91 годах Холидей выпустил четыре альбома на RCA/Novus, где с ним работали тот же Уолтон, Лэрри Голдингс, Уоллес Роуни, Брэд Мельдау. Сегодня все они звезды: Марсалис, Медески, Уолтон, Мельдау, все выше названные. Скажите, кто-нибудь знает сегодня Кристофера Холидея?
После этой серии записей Кристофер занимался преимущественно педагогической деятельностью, продолженной после переезда в Калифорнию, в Сан-Диего, в 1996 году. И вот, четверть века спустя, бывший «молодой лев», уже 48-летний, решается на камбэк. Альбомом Telepathy Холидей снова заявляет о себе слушателям и критикам. И знаете, - как-будто не было этих 25 лет! Кристофер Холидей верен себе и своим творческим взглядам на джаз. Небольшой альбом (скорее ЕР) состоит из шести композиций. Тут представлена классика бопа: Фредди Хаббард, Бад Пауэлл, конечно же, Паркер (финальная пьеса Segment). Играет Холидей и известную балладу Вернона Дьюка Autumn In New York. Альбом записан в формате квинтета. Пару альт-саксофону лидера составляет труба Гилберта Кастельяноса, а поддерживает их стандартная по составу ритм-группа. Технически Холидей, похоже, ничуть не утратил ни прекрасной артикуляции, ни красоты звука, ни скорости игры в духе все так же любимого им Чарли Паркера. Да и в целом, музыка его квинтета выглядит так, будто время остановилось в сороковых годах и боп по-прежнему – последнее слово джазовой мысли. Такая верность избранному стилю вызывает уважение, мастерство исполнителей и, в первую очередь, самого Холидея сомнений не вызывает, наконец, удачные образчики ретро-стилистики часто встречают теплый прием. Достаточно ли всего этого будет для того, чтобы камбэк состоялся и уже зрелый талант Кристофера Холидея вновь получил признание? Время покажет, а вот послушать Telepathy определенно рекомендую. © 2018 Jazz Beat Productions 6 tks / 33 mins (Christopher Holliday – as; Joshua White – p; Gilbert Castellanos – tp; Rob Thorsen – b; Tyler Kreutel – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН