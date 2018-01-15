Contrast Trio - Letila Zozulya

В 2003 году украинский пианист Юрий Сыч уехал в Германию, во Франкфурт-на-Майне, для продолжения образования в области академической музыки. Однако, здесь, уже через три года, в 2006-м, Юрий организовал со своими немецкими партнерами и друзьями, басистом Тимом Ротом и ударником Мартином Штандке, трио Contrast (поначалу – квартет), развитие которого пошло в направлении, достаточно далеком от академического русла. Традиции германской электронной музыки, восходящие к творчеству авангардных академических композиторов с одной стороны и таких групп, как Tangerine Dream и Кraftwerk с другой, очень сильны. Новорожденное Contrast Trio прибавило к ним тенденции современных направлений в духе музыки техно и джазовую импровизационность. Дела у трио пошли так успешно, что музыканты после десяти лет совместной работы стали в 2016 году лауреатами Hessischen Jazzpreis, престижной (и весомой в финансовом плане) награды федеральной земли Гессен, причем самыми молодыми за всю историю Премии, вручаемой с 1990 года.
Летом 2017 года, загрузив в автомобиль инструменты и аппаратуру и прихватив в качестве гостя перкуссиониста Флориана Дресслера, Contrast Trio отправилось на восток, имея конечной целью столицу Украины Киев. Не знаю, останавливались ли музыканты в родном для Юрия Сыча Ивано-Франковске, но, дав успешные концерты в Кракове и Львове, Contrast Trio добралось до звукозаписывающей студии Киностудии им. Довженко в Киеве, где и родился альбом Letila Zozulya. Помимо гостей из Германии в записи приняла участие большая группа украинских вокалистов, а в отдельных треках в общий саунд вплетены голоса скрипки, гитары и аккордеона.
Когда пресс-релиз определяет этот альбом, как сочетание джаза, электроники и фольклора, то с этим трудно не согласиться. Остается добавить, что все три тенденции очень органично переплетены, хотя в отдельных треках может превалировать какое-то одно направление, как, например, в механистично-индустриальном The Bean, или в очень симпатичном, практически танцевальном, электронном треке Everafter II или не менее интересном Let’s Leave This Place. Но «изюминкой» альбома являются все же композиции, где в плотный, насыщенный электроникой и эффектами саунд, вплетены украинские фольклорные мотивы. Это может быть и задорный танец (Tanok ), и давшая название альбому в целом Letila Zozulya с проникновенным хоровым вокалом и эффектной скрипичной кодой. Композиция In the Bottle запомнилась тем, что наряду с вокалом и безупречной ритмикой здесь можно услышать и по-настоящему джазовое фортепьянное соло от Сыча, а вот Lights построена больше на контрасте грустной фортепьянной темы и неумолимых электронных ритмов. Контраст вообще я бы назвал основным приемом, который используют музыканты, и особенно удачно это действует в сочетаниях холодноватых техно-ритмов и меланхоличной по преимуществу этники, как это идеально происходит в финальном треке Late Call, придавая проекту странный и необычный, но притягательный имидж.
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страна: США
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