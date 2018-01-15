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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Contrast Trio - Letila Zozulya

стиль:
15.01.2018

Contrast Trio - Letila Zozulya
В 2003 году украинский пианист Юрий Сыч уехал в Германию, во Франкфурт-на-Майне, для продолжения образования в области академической музыки. Однако, здесь, уже через три года, в 2006-м, Юрий организовал со своими немецкими партнерами и друзьями, басистом Тимом Ротом и ударником Мартином Штандке, трио Contrast (поначалу – квартет), развитие которого пошло в направлении, достаточно далеком от академического русла. Традиции германской электронной музыки, восходящие к творчеству авангардных академических композиторов с одной стороны и таких групп, как Tangerine Dream и Кraftwerk с другой, очень сильны. Новорожденное Contrast Trio прибавило к ним тенденции современных направлений в духе музыки техно и джазовую импровизационность. Дела у трио пошли так успешно, что музыканты после десяти лет совместной работы стали в 2016 году лауреатами Hessischen Jazzpreis, престижной (и весомой в финансовом плане) награды федеральной земли Гессен, причем самыми молодыми за всю историю Премии, вручаемой с 1990 года.

Летом 2017 года, загрузив в автомобиль инструменты и аппаратуру и прихватив в качестве гостя перкуссиониста Флориана Дресслера, Contrast Trio отправилось на восток, имея конечной целью столицу Украины Киев. Не знаю, останавливались ли музыканты в родном для Юрия Сыча Ивано-Франковске, но, дав успешные концерты в Кракове и Львове, Contrast Trio добралось до звукозаписывающей студии Киностудии им. Довженко в Киеве, где и родился альбом Letila Zozulya. Помимо гостей из Германии в записи приняла участие большая группа украинских вокалистов, а в отдельных треках в общий саунд вплетены голоса скрипки, гитары и аккордеона.

Когда пресс-релиз определяет этот альбом, как сочетание джаза, электроники и фольклора, то с этим трудно не согласиться. Остается добавить, что все три тенденции очень органично переплетены, хотя в отдельных треках может превалировать какое-то одно направление, как, например, в механистично-индустриальном The Bean, или в очень симпатичном, практически танцевальном, электронном треке Everafter II или не менее интересном Let’s Leave This Place. Но «изюминкой» альбома являются все же композиции, где в плотный, насыщенный электроникой и эффектами саунд, вплетены украинские фольклорные мотивы. Это может быть и задорный танец (Tanok ), и давшая название альбому в целом Letila Zozulya с проникновенным хоровым вокалом и эффектной скрипичной кодой. Композиция In the Bottle запомнилась тем, что наряду с вокалом и безупречной ритмикой здесь можно услышать и по-настоящему джазовое фортепьянное соло от Сыча, а вот Lights построена больше на контрасте грустной фортепьянной темы и неумолимых электронных ритмов. Контраст вообще я бы назвал основным приемом, который используют музыканты, и особенно удачно это действует в сочетаниях холодноватых техно-ритмов и меланхоличной по преимуществу этники, как это идеально происходит в финальном треке Late Call, придавая проекту странный и необычный, но притягательный имидж.

© & (p) 2018 Bimba Records

12 tks / 61 mins

( Yuriy Sych -p, synth; Tim Roth -b, sampler; Martin Standke – dr; with guests: Florian Dreßler – perc (tks 2,3,5,6,7,9,10); Marta Kovalova – voc (tks 1,12), vi (tk 3); Insa Rudolph – voc (tk 6); Ruslan Kirsh, Elyzaveta Magdalyuk, Iryna Patsulia, Julia Rabiuk – voc (tks 4,5,8), Vasylyna Tkachuck, Vira Ibryamova, Yaryna Sizyk, Denys Ivaniv – voc (tk 3); Roman Sych – acc (tk 6); Tomek Witiak – g (tks 5.11);)

Линк предоставил Steffen Mayer, Heart, Beat & Soul

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Украина
музыкальный стиль
этно-джаз
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