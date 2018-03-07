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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Rob Clearfield - Whenever You’re Starting From

стиль:
07.03.2018

Rob Clearfield - Whenever You’re Starting From
Четвертый по счету альбом пианиста из Чикаго Роба Клирфилда Whenever You’re Starting From – это альбом сольных фортепьянных импровизаций. Из двенадцати вошедших в него композиций десять написал сам Роб, а две – это каверы. Но именно они, на мой взгляд, лучше всего характеризуют направленность его творчества, являются его краеугольными камнями, а, если хотите, то и полюсами, в звуковом пространстве между которыми творит Роб Клирфилд. Одна из этих пьес – это Intermezzo No. 2 in Bb Minor, Op. 117 Иоганнеса Брамса, а другая - Giant Steps Джона Колтрейна. Высокая классика и высокий джаз. Я бы не рискнул угадывать, что ближе Клирфилду. В его музыке присуствует и классика (больше в области формы и структуры композиций), и джаз (импровизационная составляющая). Как мне показалось, в Whenever You’re Starting From классическое наследие представлено особенно ярко.

Родившись в семье музыкантов (мать – преподаватель музыки), Роб был просто обречен пойти по их стопам. С детства он полюбил музыку госпел (мать занималась именно духовной музыкой), позже пришел к классике. Брамс – его любимый композитор для фортепьяно, и хотя он прекрасно знает и ценит Шопена, Листа, Рахманинова, но первый в его списке все же Брамс. Как считает Клирфилд, если Лист и Шопен – это прежде всего виртуозность, испытание сонористических возможностей инструмента, то Брамс для него – образец композиционной последовательности в развитии. Те же черты он видит в творчестве великого джазового новатора Джона Колтрейна. Правда, в его фортепьянной интерпретации Giant Steps неожиданно обретает черты не свойственного этой пьесе изначально академизма.

Клирфилд играл и играет со многими, играет разную музыку – с Мэттом Улери (на его лейбле Woolgathering Records вышел альбом) и Гражиной Аугустик, Патрисией Барбер и Ховардом Леви. Особенно близки ему взгляды на творчество барабанщика и композитора Макайи МакКрэйвена, с которым Робу часто доводилось вместе гастролировать, а значит и много беседовать о музыке. По его словам, альбом Whenever You’re Starting From во многом обязан своим появлением этим беседам.

У Клирфилда уже давно сложилась репутация чрезвычайно лиричного пианиста. У него очень мягкое академическое туше, его игра способна передавать тончайшие оттенки эмоций, оставаясь в рамках избранной формы. Импровизации Клирфилда по звуку напоминают игру первого лирика мирового джаза Билла Эванса, а по композиционным идеям, чувству формы и ощущению абсолютной самодостаточности, оставаясь один на один с роялем – другого знаменитого джазового пианиста, мастера сольных фортепьянных концертов Кита Джарретта. Все вместе делает его музыку очень привлекательной – от первой (Prologue) и до последней (Epilogue) пьесы.

© & (p) 2018 Woolgathering Records

12 tks / 46 mins

(Rob Clearfield – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, мэйнстрим

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