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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Rebekka Angel - What We Had

стиль:
28.07.2018

Rebekka Angel - What We Had
Снова вокалистка-дебютантка, мечтающая стать большой джазовой звездой. Сколько их было и еще будет! Увы, мечты сбываются у очень немногих. Впрочем, в случае с певицей из Нью-Йорка Ребеккой Энджел можно говорить о весьма существенных шансах на успех. О таланте тут упоминать вроде даже неприлично – это за скобками. В наличии папа-музыкант, трубач, участвующий в записи альбома дочери, композитор, пишущий вместе с ней песни, словом, родительское плечо тут очень кстати. Ну, и, на мой взгляд, самый весомый аргумент – это Джейсон Майлс. Знаменитый музыкант и продюсер, лауреат Грэмми, не только опекает этот проект (а он не будет работать абы с кем), но и всей мощью своего мастерства исполнителя на клавишных инструментах, создает основу инструментального бэкграунда для голоса Ребекки в каждой композиции.

Всего их в альбоме What We Had восемь, а фактически – шесть, просто две пьесы звучат в двух версиях, основной и в режиме танцевально-электронного ремикса. Альбом невелик по времени звучания, это EP, что не мешает слушателю получить цельное впечатление о Ребекке Энджел и ее проекте. Сразу же обнаруживаешь, что Энджел недвусмысленно нацелена на определенную репертуарную и стилистическую нишу, имя которой – латинский джаз. Даже стартовая Winter Moon, творение Хэролда Эдамсона и Хоуги Кармайкла из The Great American Songbook, типичный стандарт, в данном случае обретает латинский колорит, благодаря полному неги и томления голосу Энджел и соответствующей работы перкуссии в первую очередь. Об этом надо сказать особо. В состав работавших над альбомом музыкантов было привлечено сразу два перкуссиониста экстра-класса: француз Мино Синелу и бразилец Сиро Баптиста, что решительным образом сказалось на саунде ансамбля. Латинский колорит доминирует и в двух авторских композициях отца и дочери Энджел – титульной и Feel Alive, и тем более, в двух пьесах бразильских авторов – Agora Sim и Jet Samba. Несколько особняком стоит представленная в двух вариантах версия хита Бена Кинга и авторского дуэта Лейбер-Столлер Stand By Me – знаменитой композиции, которую пели чуть ли не все главные звезды второй половины 60-х, включая Леннона и Элтона Джона. Ребекке с помощью ее продюсера и клавишника Джейсона Майлса удалось придать этой известной вещи новое звучание. Что ж, если Майлс и дальше будет работать с Энджел, как ЛиПума работал в свое время с Дайаной Кролл, этот алмаз после тщательной огранки действительно может засверкать самыми яркими красками.

© & (p) 2018 Timeless Grooves Records

8 tks / 33 mins

(Rebekka Angel – voc; Jason Miles - keyb, Fender Rhodes, Moog bass, pads, perc; Dennis Angel – flg; Gottfried Stoger – fl; Hailey Niswanger – ss; Sebastian Stoger – cello; Jonah Miles Prendergast, Christian Ver Halen - g; Ricardo Silveira – ac. rhythm g; James Genus – ac. b; Reggie Washington, Adam Dorn – b; Mino Cinelu, Cyro Baptista – perc; Brian Dunne - dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США, Франция
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

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