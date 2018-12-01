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Ric Harris - Open For Business
01.12.2018
Блюз – не первая любовь Рика Харриса, но зато крепкая и осознанная. Этот музыкант, гитарист, певец и композитор, родился в Северной Калифорнии. Статья в журнале Guitar Player вдохновила его отправиться в Чикаго для обучения в Old Town School of Folk Music, затем он вернулся в Калифорнию, чтобы пройти курс в Guitar Institute of Technology в Лос-Анджелесе, а потом вновь прибыл в Чикаго, собрал здесь ансамбль и с большим или меньшим успехом играл джаз – до 1991 года. Затем Рик надолго выбыл из игры, в прямом и переносном смысле слова, посвятив себя семье и воспитанию детей, и лишь сравнительно недавно вернулся к музыкальному творчеству – но уже с новыми идеями.
Харрис увлекся блюзом. Конечно, трудно, живя в Чикаго, пройти мимо этого направления. Но это и не значит, что человек из Чикаго автоматически начинает играть чикагский блюз. В полной мере это относится и к Рику Харрису. Его вдохновляли такие гитаристы, как Гэри Мур, Грег Эллман, Коко Монтойя. Так что, его блюз в какой-то мере уходит корнями в старый чикагский блюз, но существенно связан с современным блюзом, а где-то – и с блюз-роком. Харрис собрал для записи дебютного в этой стилистике альбома Open For Business крепкую команду партнеров, из которых ударник Марти Биндер, пианист и клавишник Стив Костакес и басист Харлан Терсон имеют за плечами опыт работы с такими блюзовыми грандами, как Отис Раш, Коко Монтойя и Roomful of Blues.
Альбом – полностью авторский, в нем 14 песен, сочиненных Харрисом. Мне показалось, что лучше всего у него получаются композиции в среднем темпе, с этаким раскачивающим ритмом, где особенно заметны его сильные стороны, как гитариста. Играет Рик как на обычной, так и на слайд-гитаре. В первом случае образцовой я бы назвал композицию How Much Is Too Much, а на слайде мне особенно понравились Before We Turn Out The Light (по-моему, лучшая вещь диска) и Come What May. Неплохо Харрис и поет, хотя тут сразу заметно, что поет не темнокожий исполнитель: другие интонации, другая манера, но, собственно, в этом нет ничего плохого: это естественная для Рика манера пения. Из его партнеров особенно отметил бы игру на фортепьяно Костакеса в Tell Me Why и гармошечника Рэя Кампиэна в Is It Ever This Hard и в финальном треке с забавным названием Viagra Falls. Достойный блюзовый дебют и новое имя в современном блюзе – так я бы резюмировал впечатления от Open For Business Рика Харриса. © 2018 Rick Harris and Idiomatic Music 14 tks / 52 mins (Zack Avery – rhythm g (tks 1-6, 8-14), background voc (tks 3,4,9-12,14); Marty Binder – dr; Ric Harris – lead voc, g (tks 1,3,5,7,9-11,13), slide g (tks 2,4,6,8,12,14); Gwen Klemenz – background voc (tks 2, 4, 6, 11, 14); Steve Kostakes – p (tks 1,3,7,9-12,14), org (tks 2,4,5,6,8,13), background voc (tks 3,4,9-12,14); Harlan Terson – b; Ray Cumpian – harm (tks 6, 8, 10, 12, 14);) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН
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