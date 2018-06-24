Roger Davidson Quartet - Music From The Heart

В том, что бразильская музыка – нескончаемый источник творческого вдохновения для американского джазового пианиста и композитора Роджера Дэвидсона, наши читатели могли убедиться не раз. Вот и свежий альбом Music From The Heart, коллекция из пятнадцати новых композиций Роджера, целиком лежит в рамках бразильского джаза. А еще это – признание в любви. Супруга Дэвидсона Нильселия, мать трех его детей, - бразильянка. И всю любовь, которую Роджер питает к жене, а также всю симпатию, которую он испытывает к ритмам самбы и босса-новы, он вложил в музыку, сделав это, как свидетельствует название альбома, от сердца. Ноты, бегущие сквозь стилизованное сердце на обложке, говорят о том же. Супер-позитивная атмосфера альбома непременно должна передаться его слушателям. На это, по крайней мере, надеется Роджер Дэвидсон: «Более всего мне хотелось бы, чтобы слушатели почерпнули из этого альбома чувство любви. Впустите его в свою жизнь и пусть любовь целиком ее изменит».
Названия композиций, и английские, и португальские, говорят сами за себя: My Love Is Only You, The Way You Move My Heart, Celia, Um Amor, Um Abraço, I Will Аlways Love You и так далее. Есть тут и одно французское название, ведь этот язык издавна считается языком любви: Comment Je T’Aime. Но музыка, в которой эта любовь растворена, передает чувства автора лучше и тоньше слов. Сам Роджер, как обычно, необычайно лиричен за фортепьяно, а его коллеги достойно ему ассистируют.
Для Дэвидсона это второй альбом с участием лучшего джазового гармошечника мира Хендрика Меркенса. В 2017 году они издали совместный альбом Oração Para Amanhã (Prayer For Tomorrow) как трио Роджера Дэвидсона с участием Хендрика Меркенса. Сегодня на обложке тот же состав значится, как квартет Роджера Дэвидсона, хотя имя немецкого музыканта голландского происхождения также особо выделено на обложке. И не зря. Романтичное звучание гармошки Меркенса великолепно гармонирует с фортепьянными линиями Дэвидсона. Кроме того, Хендрик, как и в предыдущем альбоме, показывает и свое незаурядное мастерство вибрафониста, например, в Saudades. Ритм-группа из двух бразильских музыкантов, басиста Эдуардо Бело и ударника Адриано Сантоса, постоянных партнеров Дэвидсона, отлично поддерживает баланс звучаний в общем саунде, что наиболее ярко проявилось в одной из сильнейших композиций альбома, финальной Samba De Alegria. Отличная музыка для романтического вечера! © & (p) 2018 Soundbrush Records 15 tks / 55 mins (Roger Davidson - p, Hendrick Meurkens – vibe, harm; Eduardo Belo - b, Adriano Santos – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН