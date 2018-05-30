Rougge - Cordes

Человек играет на рояле и при этом поет композиции собственного сочинения. Вроде бы, ничего необычного. Это может быть и джазмен, и рокер, и представитель поп-музыки. Но ему аккомпанирует еще и струнный квинтет. Академическая музыка? Но и тут все не столь однозначно. Его пение напоминает вокализ – не джазовый скэт, ни академическую распевку, а некую вокальную импровизацию практически без слов, где голос – еще одна равноправная краска, дополняющая звучание фортепьяно и струнных.
Выступает этот человек под именем Руже. Он француз, живет на востоке страны, в Нанси. Родился Руже в 1974 году, с детства любил петь, учился игре на гитаре, потом перешел к фортепьяно. Какое-то время работал в Англии, в Ливерпуле, затем вернулся на родину. В 2007 году Руже выпустил свой первый альбом Fragments и с тех пор разрабатывает свою довольно необычную форму самовыражения в искусстве. Кроме того, он успешно работает для кино, театра, других видов творчества. В то время, как мы представляем его новый альбом Cordes, появилась информация, что Руже готовит новый проект, где его голос и фортепьяно зазвучат вместе с оркестром из пятидесяти человек.
Программу Cordes составило 11 композиций. Руже не зацикливается на придумывании названий для своих творений: все они называются просто «Фрагмент» и отличаются только порядковым номером. Правда, это только говорится: порядковым. На самом деле номера у этих «Фрагментов» совершенно произвольны – от 9 до 53 и расставлены пьесы в программе без соблюдения какой-либо последовательности. Мне представляется, что, рассматривая музыку, как высшую абстракцию, Руже сознательно не хочет, чтобы названия подсказывали слушателю некий ассоциативный ряд. Я могу со всей искренностью сказать, что мне особенно понравились «Фрагменты» 53, 26, 9 и 33, но вряд ли это перечисление даст читателю какую-то дополнительную информацию: тут нужно только свое, непосредственное впечатление. Медленные, плавные пьесы Руже стилистически близки к эмбиент, а по сути это все же экзотическая разновидность академической музыки. Сам Руже признается, что во главу угла в своем творчестве ставит именно вокал. Что ж, его мастерство, оригинальность идеи и умение окутать слушателя определенным (в основном минорным) настроением, впечатляют.
© & (p) 2018 Rougge / Green United Music
11 tks / 48 mins
(Rougge – p, voc; Melanie Pernet, Anais Jansen – vi; Fanny Poignon = alto; Leopoldine Lezean – cello; Louis-Michel Marion – b;)
Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press