Sam Bevan - Emergence

Третий альбом американского басиста и композитора Сэма Бивена в качестве лидера и полностью авторский при этом. Бивен – очень опытный музыкант, игравший музыку самой разной стилистики, не только джазовую. Но в собственных проектах он предпочитает именно джаз. Бивен родом из Калифорнии, хотя рос чуть восточнее, в Солт-Лейк-Сити, Юта. В 1999 году он вернулся в Калифорнию и со временем стал известным музыкантом в Сан-Франциско и его окрестностях. В 2016 году Сэм переехал на Восточное побережье, в Нью-Йорк, но альбом Emergence он записывал еще до этого события, с командой хорошо ему знакомых калифорнийских коллег.
Команда эта подобрана довольно своеобразно. Пару Бивену составляет ударник Эрику Гарланд – этим, собственно, ритм-группа и ограничивается, фортепьяно в составе нет. Далее идут только духовики. Во всех треках работают альт-саксофонист Кейси Кнудсен, тенорист и бас-кларнетист Кори Райт и баритонист Патрик Кресс. К этой линии из трех саксофонов подключаются, сменяя друг друга в разных пьесах, трубачи Иэн Кэйри и Хенри Ханг, а эпизодически, также в разных пьесах, подключаются и дополнительные музыканты-гости.
Девять пьес альбома дают хорошее представление и о таланте Бивена – композитора (на мой взгляд, несомненном), и о стилистике его музыки (очень современный мэйнстрим с легким уклоном к авангарду), и о сыгранности состава. Состав в вышеуказанном виде предполагает широкое поле для демонстрации сольных подвигов духовикам, и они его используют в полной мере. Практически полноценная духовая секция биг-бэнда хорошо справляется со своими задачами, а в качестве солиста мне особенно запомнился Кори Райт. Низкий, плывущий звук его бас-кларнета отлично гармонирует с контрабасом самого Сэма Бивена в меланхоличной и красивой теме финальной композиции Nellowee’s Waltz. Лучшей же по динамике и богатству красок я считаю пьесу с жизнерадостным названием Epicureans. Здесь, кстати, тоже звучит бас-кларнет, только играет на нем в этой композиции Патрик Кресс. Хороши также H & A и Blues for CM. Так что, с Калифорнией Счэм Бивен попрощался очень достойно. Эдем его нью-йоркских работ. © 2018 Sam Bevan 9 tks / 55 mins (Sam Bevan – b; Eric Garland – dr; Kasey Knusden – as; Cory Wright – ts, bass cl; Ian Carey (tks 1,2,3,4,7), Henry Hung (tks 5,6,8) – tp; Patrick Cress – bars, bass cl (tk 4); James Mahone – ts (tk 6); Donna Viscuso – fl (tk 3); Jackie Rago – perc (tk 3);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН