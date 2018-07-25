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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Samuel Martinelli - Crossing Paths

стиль:
25.07.2018

Samuel Martinelli - Crossing Paths
Crossing Paths или «Пересечение путей» - название многозначное. Бразильский вариант латинского джаза (а именно в этой стилистике сделан представляемый альбом) – это пересечение путей бразильской традиционной музыки и современного джаза со времен революции бопа и до наших дней. Пересечение же путей одного из самых известных бразильских джазменов, трубача Клаудио Родити, многоопытного басиста Маркуса МакЛорина, четверть века работавшего с Кларком Терри и японской пианистки Томоко Оно, участницы многих славных коопераций с известными мастерами джаза, произошло в июле 2017 года в «Моцарт Студии» в Нью-Джерси. А свел их вместе четвертый участник проекта, бразильский ударник Самуэль Мартинелли. Именно он организовал эту встречу, в результате которой родился альбом Crossing Paths, первый для Самуэля в качестве лидера.

Мартинелли живет в Нью-Йорке с 2014 года. До того, на родине, он получил степень в области музыкальной терапии. В Штатах же Самуэль изучал джаз в здешнем Куинс-Колледже, и за прошедшие годы успел немало поработать с видными мастерами местной джазовой сцены, самой большой в мире. Для своего дебютника он, надо признать, нашел роскошных партнеров. С первой же композиции Samba Echoes (самой «бразильской» в альбоме), когда после небольшого интро в исполнении Мартинелли и Оно вступает Родити, становится понятным, что Клаудио по-прежнему в прекрасной форме и голос его трубы все так же чист и свеж. Родити еще неоднократно и убедительно демонстрирует этот факт на протяжении звучания альбома: и в Talking About Spring, и в A Gift For You, и в финальной пьесе Song for Carina, где он необычайно лиричен. Редко попадаются альбомы, где басист, помимо исполнения своих непосредственных функций, так много солирует, причем как пиццикато, так и смычком (в Bob’s Blues). Мартинелли предоставил Маркусу МакЛорину много пространства для импровизации, и ветеран воспользовался этой свободой сполна. А лучшей вещью альбома я бы назвал Birks’ Works, где весь квартет играет очень мощно.

Эта пьеса Диззи Гиллеспи – один из двух каверов альбома (второй - St Thomas от Сонни Роллинса). Все остальные композиции сочинил лидер квартета Самуэль Мартинелли. И тут можно найти третий смысл названия, которое он дал альбому. Ряд пьес он посвятил людям, которые оказали особое влияние на его жизнь, когда их пути пересекались. Так, Bob’s Blues звучит в честь Боба Уайетта, а Song for Carina – это музыкальное признание в любви любимой жене. Композиторские таланты Мартинелли, на мой взгляд, сможет оценить каждый, если его пути пересекутся с этим весьма зрелым дебютником бразильского музыканта из Нью-Йорка.

© & (p) 2018 Samuel Martinelli

8 tks / 51 mins

(Samuel Martinelli – dr, perc; Claudio Roditi – tp, flg; Marcus McLaurine – b; Tomoko Ohno – p;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США, Япония
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

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