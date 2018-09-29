Shaun Young and The 3 Ringers / The Texas Blue Dots - Movin’

Красиво и афористично пел великий блюзмен Мадди Уотерс: «У блюза был сынок, и его назвали рок-н-ролл». Продолжая эту геналогическую линию, поволю себе такое сравнение: … однажды он познакомился с хиллбилли из семейства кантри, и у них появился ребенок: рокабилли. Так что, получается, рокабилли - в некотором роде внук (или внучка) блюза. Это направление никогда не было столбовой дорогой развития, но и никогда не превращалось в полностью заросшую сорной травой забытую тропинку. Возникнув ближе к концу 50-х, рокабилли пережило второй расцвет в 90-х, живет это направление и сегодня, причем не только в Штатах, но и в Европе, Австралии, Японии. Один из самых ярких его мастеров – это Шон Янг.
Этот певец и гитарист из Остина, Техас прославился в составе группы High Noon – бесспорного лидера нео-рокабилли первой половины 90-х годов. Сегодня это знаменитое трио не существует, хотя Янг и двое его партнеров, Шон Менчер и Кевин Смит, изредка будоражат музыкальную общественность камбэковыми записями. Шон Янг, однако, продолжает свою карьеру, опираясь на музыкантов – единомышленников. Новый его альбом Movin’ – плод сотрудничества Янга с двумя коллективами из Остина: The 3 Ringers и The Texas Blue Dots. С трио The 3 Ringers Янг работает вместе уже давно. Здесь он поет и играет на ритм-гитаре, оставляя ведущие гитарные партии голландцу Джарко Джину из этой группы. Второй коллектив, The Texas Blue Dots – это тоже трое музыкантов, пианист, скрипач и ударник, все они, судя по именам, итальянского происхождения. Так что, здесь уже Янг ведет соло на гитаре и, разумеется, поет.
В альбом Movin’ вошло 12 композиций, все они, кроме одной, написаны самим Шоном Янгом. Две трети треков Янг записал с The 3 Ringers, а четыре композиции – с The Texas Blue Dots. По стилистике записи заметно отличаются друг от друга. Да, с The 3 Ringers Янг исполняет и темповые, заводные вещи, более присущие рок-н-роллу. Это и титульная Movin’, и My Heartache's Been Confirmed, и финальная Knockout. Но в большей степени этим трекам присущи интонации музыки кантри и неторопливое развитие. В I Plead The 5th Янг даже поет в каком-то расслабленно-нежном, чуть ли не балладном ключе. Что же касается четырех треков с The Texas Blue Dots, то здесь царит типично рок-н-ролльная стихия, а в двух треках, Baby Stop Your Jivin' Me и Got It Made, мне даже почудились блюзовые, точнее, кантри-блюзовые нотки. Так что, в целом, альбом разнообразен по звучанию, слушать его весело, позитивное настроение вам обеспечено, так что - Movin’! © & (p) 2018 Rhythm Bomb Records 12 tks / 32 mins (The 3 Ringers: Shaun Young – voc, rhythm g, “tik tak” b (tk 10), Tjarko Jeen – lead g; Todd Wulfmeyer – bass fiddle, harmony voc; Bobby Trimble – dr, perc, harmony voc; The Texas Blue Dots: Shaun Young – voc, lead g, 6 string b (tk 9); Massimo “Jerry” Gerosa – p; Paolo “Tropicana Joe” Bortolomiol - bass fiddle; Alberto “Woody” Telo – dr;) Линк предоставлен Rhythm Bomb Records Леонид АУСКЕРН