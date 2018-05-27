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Главная > обзоры > издано в 2018г.

J.Peter Schwalm - How We Fall

стиль:
27.05.2018

J.Peter Schwalm - How We Fall
Глубокое погружение в мир электронной музыки от большого ее мастера. Немецкий музыкант и композитор Ян Петер Швальм родился во Франкфурте-на-Майне в 1970 году и живет там по сей день. По музыкальному образованию он ударник. Практически с самого начала, со своего первого проекта Projekt Slop Shop (1993) Швальм начал сочетать новоджазовую музыку с электроникой. Впоследствии он много и весьма плодотворно работал с таким гуру электронной музыки, как Брайан Ино. В его творческой биографии немало и других интересных и необычных проектов, вроде музыки для балетных и театральных трупп, проекта Wagner Reloaded, трибьюта пионерами электронной музыки Kraftwerk и так далее. Первый альбом Швальма с его именем на обложке был выпущен в 2006 году.

В 2016 году интенсивная творческая деятельность Швальма была прервана тяжелым заболеванием. К работе он смог вернуться лишь в следующем году, преодолевая последствия курса химиотерапии. Ее результатом и стал альбом How We Fall, который будет издан лондонским RareNoise Records в июне. Музыка этого альбома отражает эмоциональный фон, на котором он создавался. В добавок, приступая к работе, Швальм обнаружил, что из его памяти стерлись некоторые приемы работы со сложными электронными дивайсами, которым ему пришлось обучаться заново. Впрочем, первым этапом подготовки альбома стали короткие фортепьянные темы, сочиненные автором. Постепенно, из этих заготовок и вырос альбом почти часовой продолжительности звучания.

Помимо обширного арсенала электронных и акустических инструментов, которыми оперировал сам Швальм, в альбоме звучат партии гитары от его давнего партнера, норвежца Эйвинда Аарсета и басовые патиии англичанина Тима Хэрриеса. Мрачноватые звуковые картины девяти композиций How We Fall отличают активные ритмические акценты, особенно в таких композициях, как Strofort и Clingon. Сам Швальм говорит о том, что помимо прочего, музыка альбома навеяна и невеселыми размышлениями о современном политическом развитии событий. Тем не менее, пессимистичным я бы этот альбом не назвал. В эмбиентном по сути контенте царит величественное, какое-то потустороннее спокойствие и торжественность. Я почему-то вспомнил, слушая How We Fall, знаменитую притчу о кольце царя Соломона с налписью «Все проходит и это тоже пройдет»…

© & (p) 2018 RareNoise Records

9 tks / 57 mins

(J.Peter Schwalm – g, p, electronic devices, acoustic and digital sound modules, mixing desks, dr, synths; Eivind Aarset – additional g (tks 1,3,4,5,8,9); Tim Harries – additional b (tks 1,4,5,6,7,9);)

Диск предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Германия, Норвегия
музыкальный стиль
авангард, эмбиент

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