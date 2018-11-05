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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jack Mouse Group - Intimate Adversary

стиль:
05.11.2018

Jack Mouse Group - Intimate Adversary
Он может быть очень разным, этот Джек Мауз! Осенью 2015 года наш сайт писал об альбоме Three Story Sandbox, который американский барабанщик Джек Мауз сделал в формате трио со своей супругой, вокалисткой Джэнис Борла и тенор-саксофонистом Скоттом Робинсоном. Это был характерный образчик авангардного джаза. Ну, а новая работа Мауза, уже чисто инструментальная, записана под маркой Jack Mouse Group, в формате квинтета, а главное – в совсем иной стилистике.

Джек Мауз, опытнейший ударник и композитор, еще в юные годы игравший с такими героями эры свинга, как саксофонист Текс Бенеке, кларнетист и саксофонист Пинутс Хако или вибрафонист Ред Норво, а позже прошедший школу «прогрессивного джаза» у Стена Кентона и работавший с Кларком Терри, Биллом Эвансом и Рэнди Брекером, в альбоме Intimate Adversary обратился к более традиционной пост-боповой стилистике. Он представил здесь девять своих новых композиций – на самые разные вкусы. Название альбома – это часть большой сюиты из двух композиций: Intimate Adversary и Adamant Inversary, сложной по структуре, разнотемповой и предоставившей большое поле для демонстрации индивидуальных талантов его музыкантам. Интересна пьеса Old, New & Used Testaments, решенная в близких традициям госпел красках. Она навеяна детскими воспоминаниями Мауза: когда-то он, белокожий мальчишка, любил сидеть возле обеих афроамериканских церквей родного городка и слушать доносящееся оттуда пение прихожан. В прошлое уводит и пьеса Nineteen sixty-five – именно в 1965 году Джек Мауз написал свою первую композицию, и сейчас она прозвучала вновь, уже в исполнении умудренного мастера и его коллег, с которыми он работает много лет. Неожиданно решен и финал этого вроде бы чисто мэйнстримового альбома: в композиции Three Free в компании саксофониста Скотта Робинсона и басиста Боба Баумэна Мауз показывает, что он отнюдь не забыл, что такое фри-джазовая импровизация.

Альбом, как и его предшественники, записан на собственном лейбле супругов Мауз и Борла (Дженис разделила продюсерские хлопоты с мужем). И еще одна характерная для них «фишка»: если Three Story Sandbox поступал в продажу 1 января 2016 года, то Intimate Adversary поклонники творчества Джека Мауза смогут приобретать с 1 января 2019 года.

© & (p) 2018 Tall Grass Records

9 tks / 57 mins

(Jack Mouse – dr; Scott Robinson – ts; Art Davis – tp, flg; John McLean – g; Bob Bowman – b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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