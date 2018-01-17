James Weidman - Spiritual Impressions

Всегда любил афроамериканскую духовную музыку – госпелс и спиричуэлс. По эмоциональной силе эта музыка, на мой вкус, сравнима с самыми великими произведениями европейской классической музыки. В этих песнях-молитвах черных рабов с американского Юга клокочет столько боли, столько страдания, такая жажда освобождения от мук, что оставаться равнодушным, слушая «Отпусти народ мой», «Ты слышишь плачущего агнца», «Никто не знает бед, которые я повидал» или «Разве Господь не поддержал Даниила» просто невозможно. Эти и другие замечательные традиционные спиричуэлсы звучат в альбоме американского пианиста, композитора и аранжировщика Джеймса Уэйдмэна Spiritual Impressions. Вместе с вокалисткой Рут Наоми Флойд (без ее голоса альбом утратил бы по меньшей мере треть своих несомненных достоинств), мультинструменталистом-духовиком Энтони Нельсоном, очень известным басистом Харви Эс и ударником Винсом Эктором Уэйдмэн представил программу, в которую вошло девять классических спиричуэлс и две его собственные композиции – короткая, но содержательная Prelude To Freedom Troubled Waters и посвященная африканской прародине рабов пьеса African Spirals с соответствующим теме ритмическим рисунком.
Но альбом не случайно называется «Впечатления от спиричуэлс», а не просто «Спиричуэлс». Дело в том, что Джеймс Уэйдмэн – опытнейший джазовый музыкант, работавший с самыми большими звездами - Кассандрой Уилсон и Эйби Линкольн, Джо Ловано и Кевином Мэхогэни. И музыка этого альбома – это именно джаз, спиричуэлс, изложенные на языке джазового мейнстрима. В каждом из треков вместе с вокалом Флойд звучат истинно джазовые импровизации и самого Уэйдмэна, и его коллег, в первую очередь Энтони Нельсона, а финальный трек Walk Together Children – это единственная в альбоме чисто инструментальная пьеса в фортепьянном исполнении от Джеймса Уэйдмэна. В некоторых треках, например, Deep River, с выразительным соло на флейте Нельсона, как мне показалось, джаза даже больше, чем спиричуэлс. Но в основном баланс выдержан очень тщательно, и такие треки, как Didn’t My Lord Deliver Daniel, Wade In The Water, Joshua Fit The Battle Of Jericho (респект Нельсону за соло на тенор-саксофоне) или Let My People Go – прекрасный образец перевода афроамериканской духовной музыки на язык изобретенного теми же афроамериканцами джаза. Стоит слушать любителям и того, и другого направления!
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музыкальный стиль: фьюжн, мэйнстрим, блюз-рок, кроссовер
страна: США
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