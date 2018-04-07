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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jared Gold - Reemergence

стиль:
07.04.2018

Jared Gold - Reemergence
Хэммонд-орган умеет петь. А еще он умеет смеяться, шутить, плакать, стонать, кричать. Короче говоря, он умеет все или почти все, умеет передавать всю гамму человеческих эмоций. Но для этого за ним должен сидеть настоящий Мастер. Такой, каким был, скажем, легендарный Джимми Смит или сегодня являются Лэрри Голдингс, Джои ДеФранческо и – Джаред Голд. Этот музыкант родился в Инглвуде, Нью-Джерси в 1980 году, а учился в William Patterson University, где сначала занимался на фортепьяно, а потом перешел к Хэммонду. Нашим читателям Джаред должен быть неплохо знаком по альбомам прекрасного гитариста Дэйва Страйкера, с которым Джаред много работает вместе еще с 2004 года и принимал участие в записи целого ряда его альбомов. Кроме того, Голд сотрудничал с Джоном Аберкромби, Бенни Гольсоном, Бобом Минцером и целым рядом других видных представителей джазовой сцены Штатов и прежде всего Нью-Йорка. Свой первый альбом в качестве лидера Голд выпустил в 2008 году на лейбле Posi-Tone под названием Solids and Stripes, а в последующие годы издал здесь еще семь своих альбомов.

Мне ранее их слушать не доводилось, и с авторскими работами Джареда Голда я знакомлюсь и знакомлю наших читателей на его новом, уже девятом альбоме под названием Reemergence, который выходит в начале мая 2018 года на лейбле Дэйва Страйкера Strikezone Records. Страйкер оказал своему давнему партнеру существенную поддержку в работе над Reemergence. Он продюсировал проект, принес в программу альбома свою композицию Nomad, ставшую одним из самых ярких треков альбома, написал очень теплые liner notes к альбому и, наконец, поучаствовал в его записи в качестве гитариста. В составе участников проекта мы видим еще два имени – и оба очень известные. Ветеран -ударник Билли Харт – личность легендарная, переигравший чуть ли не со всей джазовой элитой начиная с 60-х годов. В трех треках звучание Голда, Страйкера и Харта дополняет духовыми красками трубач и флюгельгорнист Джереми Пелт, представитель более молодого поколения в джазе, но уже снискавший себе славу прекрасного мастера и чуткого сайдмена.

Программа альбома, помимо упомянутой выше пьесы Страйкера, состоит из шести каверов и двух композиций самого Голда – титульной Reemergence и One For John A посвященной памяти замечательного гитариста Джона Аберкромби. С ним Голд играл в свое время, и этот музыкант оказал большое воздействие на формирование музыкального мышления Джареда. Подборка каверов выглядит очень пестрой. Джаред с партнерами превращает в полнокровный современный джаз и классическую тему Гершвина из «Порги и Бесс» It Ain’t Necessarily So, и песню Стиви Уандера Lookin’ For Another Pure Love (оба эти трека вместе с Nomad я бы назвал вершинами альбома), и песню Beatles She’s Leaving Home. Ну, и какое же органное трио без доброго старого блюза: в качестве такового здесь выступает пьеса Орнетта Коулмэна Blues Connotation. В целом альбом порадует поклонников джаза и отменным мастерством исполнителей, и новыми интерпретациями знакомых тем, а для кого-то он откроет еще одно яркое имя среди джазовых органистов: Джаред Голд.

© & (p) 2018 Strikezone Records

9 tks / 51 mins

(Jared Gold - Hammond B3 org; Dave Stryker – g; Billy Hart- dr; Jeremy Pelt- tp, flg (tks 1,3,5);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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