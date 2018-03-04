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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jay Rodriguez - Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola

стиль:
04.03.2018

Jay Rodriguez - Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola
Признаюсь, был очень удивлен, когда обнаружил, что известный, разменявший уже пятый десяток, саксофонист, неоднократный номинант Грэмми Джей Родригес альбомом Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola только открывает свою персональную дискографию. Чтобы понять этот парадокс надо немножко вспомнить его биографию. Джей (а на самом деле Эрнан Рамиро Родригес Сьерра) родился в Колумбии, но уже в трехлетнем возрасте был привезен в Штаты. Природный музыкальный талант Родригеса развили великолепные учителя: его опекали Тито Д’Ривера (отец Пакито Д’Ривера), для которого нет тайн в латинском джазе, и Фил Вудс, выдающийся альт-саксофонист. В результате Джей стал настоящим мультиинструменталистом, играющим на всех видах саксофонов, флейте и бас-кларнете, умеющим эффективно и с полной отдачей играть в любом стиле. На нью-йоркской джазовой сцене его можно было увидеть в самых разных составах.

Он работал с такими мастерами латинского джаза, как Рэй Баррето, Тито Пуэнте, Чучо Вальдес, Селия Круз, играл straight-ahead jazz с Диззи Гиллеспи, Кенни Бэроном, Джо Ловано, Роем Харгрувом и Дэвидом Мюрреем, участвовал в авангардных проектах Джона Зорна и Марка Рибо, был своим человеком для культуры хип-хоп (коллаборации с DJ Premier и DJ Logic), сотрудничал с такими поп-звездами, как Принс и Элвис Костелло. Очень многие знакомы с Джеем Родригесом по группе Groove Collective, сооснователем которой он стал в 1990 году. Его имя наши читатели могли встретить в составе участников многих проектов, обзоры которых публиковались на сайте. Но вот его собственное имя крупными буквами на обложке можно лицезреть только на совсем новом (вышел 23 февраля) альбоме Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola, изданном очень динамичным независимым лейблом Whaling City Sound.

Это, как следует из названия, концертный альбом, записанный в известном нью-йоркском клубе в 2016 году. Сам Джей представлен здесь во всей широте своего инструментального арсенала, а его партнерами выступают музыканты очень высокого класса, назову хотя бы второго саксофониста в этом секстете Билли Харпера или одного из участников знаменитого трио Medeski, Martin & Wood перкуссиониста Билли Мартина. Программа альбома идеально подходит для того, чтобы как можно ярче представить весь спектр талантов Джея Родригеса – как исполнителя, композитора, аранжировщика и бэнд-лидера. Открывает ее горячая «тропическая» композиция Ghost Dancer / Congo Dance, полная экспрессивной ритмики и с отличным дуэтом духовиков Родригеса и Харпера. А дальше ансамбль играет и собственную музыку Родригеса (настояший шедевр, на мой взгляд, это Clouds c блистательным соло Джея на сопрано-саксофоне), и его интерпетации джазовой классики от Коула Портера (All of You) или Роджерса-Харта (Lover). Вершиной же альбома и символом неразрывной связи Джея Родригеса с латинской музыкой я бы назвал композицию Inolvidable пуэрториканского композитора Хулио Гутьерреса.

Называя альбом Your Sound, Родригес призывает потенциальных слушателей найти среди мириадов звуков в окружающем нас мире именно свой. Сам музыкант его уже нашел. И в узком смысле – звучание его инструментов узнаваемо, и в широком – Джей Родригес сегодня входит в элитную группу лучших мастеров современного джаза. В этом же убеждают и liner notes от такого маститого критика, как шеф Ассоциации джазовых журналистов Ховард Мандель. А закончить этот текст хочется, вернувшись к началу, где уже упоминалось о нескольких номинациях Джея на Грэмми. Уверен, настанет день, когда ему вручат и сам «золотой граммофончик». Думаю, он близок.

© & (p) 2018 Whaling City Sound

10 tks / 62 mins

(Jay Rodriguez – saxes, fl, bass cl; Billy Harper – ts; Larry Willis – p; Eric Wheeler – b; J.T. Lewis – dr; Billy Martin – perc;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Колумбия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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