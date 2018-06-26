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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jacqueline Tabor - Lady in the Gown

стиль:
26.06.2018

Jacqueline Tabor - Lady in the Gown
Возможно, в главных джазовых центрах Америки имя Жаклин Табор не слишком известно, но у себя в Сиэттле эта певица – очень заметная фигура местной сцены. Жаклин и родилась в этих краях, на северо-западе США, в городе Бельвью, штат Вашингтон. Музыку она начала изучать в родном городе, а вот продолжила образование на юге, в университете Батон-Руж в Луизиане, где ей на всю жизнь привили любовь к блюзу. С 2003 года, вернувшись в Сиэттл, Табор начала активно выступать в местных джазовых клубах в качестве вокалистки, а в 2011 году основала The Jacqueline Tabor Jazz Band. Помимо педагогов по вокалу, на ее стиль пения во многом повлияла Эдмония Джаретт, известная джазовая певица и, заодно, крестная мать Жаклин. В том же 2011 году Табор с успехом выступала в Японии, в Кобе, городе-побратиме Сиэттла, а вернувшись, выпустила свой дебютный альбом What a Wonderful World. Через год появился еще один альбом, The Jazz in You. Представляемый сегодня Lady in the Gown стал третьим в дискографии певицы.

Название этот альбом из пятнадцати треков получил по единственной оригинальной композиции, все остальные вещи – это классические и хорошо известные джазовые стандарты. Репертуар, с одной стороны, беспроигрышный для крепкого профессионала, а с другой – сложный, для того, чтобы проявить свою индивидуальность. Спросите любого знатока джаза, сколько версий On Green Dolphin Street или Misty ему довелось слышать, и чье исполнение ему запомнилось? Тем не менее, именно лиричность подачи в гарнеровской Misty, наряду с необычной интерпретацией Autumn Leaves, сделала для меня эти треки одними из самых интересных в альбоме. Запомнились очень тонкое проникновение в бразильскую ауру известной песни Жобима Dindi и удачная передача блюзовых оттенков в Never Make a Move Too Soon из репертуара Би Би Кинга и I Can’t Give You Anything but Love.

При записи альбома Жаклин аккомпанировало трио гитара-контрабас-ударные. И не просто аккомпанировало. В аранжировках композиций каждому из музыкантов нашлось место для демонстрации собственного мастерства. Очень хорош, на мой взгляд, гитарист Коул Шустер в Autumn Leaves и в диалоге с контрабасом Грега Фейнгольда в Tight. Грег своей игрой придал дополнительную выразительность голосу Жаклин в Misty и Mood Indigo. Ну, а ударник Макс Хольмберг, естественно, был на высоте в ориентальных ритмах знаменитого Caravan.

В целом же умение Жаклин Табор найти какие-то индивидуальные краски в каждом стандарте и масерство ее партнеров оставили приятное впечатление. Эта певица заслуживает, на мой взгляд, более широкого признания за пределами своего региона. Возможно, этот текст, будет тому способствовать.

© & (p) 2018 Big Daddy Tabor Productions

15 tks / 53 mins

(Jacqueline Tabor – voc; Cole Schuster – g; Greg Feingold – b; Max Holmberg – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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