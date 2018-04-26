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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Shawn Maxwell’s New Tomorrow - Music In My Mind

стиль:
26.04.2018

Shawn Maxwell’s New Tomorrow - Music In My Mind
Уже не раз имя саксофониста / мультиинструменталиста из Чикаго Шоуна Максвелла появляется в нашем «CD-Обзоре», но впервые он гостит с новым своим проектом Shawn Maxwell’s New Tomorrow. Music In My Mind – его второй альбом с этим коллективом, а в целом его дискография, конечно же, значительно шире, в чем можно убедиться и на нашем сайте. Максвелл – опытный и весьма креативный инструменталист, композитор и бэнд-лидер. В основном Shawn Maxwell’s New Tomorrow – это квинтет, где компанию лидеру составляют сменявшие друг друга от трека к треку трубачи (основным исполнителем был Чад МакКаллаф, пианист и клавишник Мэтт Нельсон, ударник Фил Бил, а также ряд басистов, из которых в записи большинства треков участвовал Джуниус Пол, игравший как на контрабасе, так и на бас-гитаре. Кроме того, в отдельных композициях к этому составу паодключались вибрафон, перкуссионные инструменты или человеческий голос.

Как обычно у Максвелла, весь альбом составлен из его собственных композиций. Если не считать коротенькой лирично-меланхоличной миниатюры Untitled Tune #1, исполненной Шоуном на флейте, это, как правило, четырех-шести минутные треки. Скучать, слушая Music In My Mind, вам определенно не придется. Энергетика, которую излучает музыка Максвелла, вкупе с мастерством самого Шоуна и его коллег, видных мастеров чикагской джазовой сцены, просто не позволят вам этого. Характерным примером может послужить, к примеру, титульная композиция Music In My Mind. Это своего рода небольшая сюита, в которой сменяют друг друга несколько тем. Оригинальный дуэт альт-саксофона Максвелла и трубы в данном случае Виктора Гарсии, безупречная работа басиста Пола и пианиста Нельсона сделали эту композицию одной из самых ярких в программе. А лучшей я бы назвал наполненную драйвом пьесу Glamasue, где на фоне темпераментных клавишных Нельсона Шоун ведет диалог с трубой Чада МакКаллафа сначала на саксофоне, а затем на флейте. Клавишные Нельсона вообще много значат для ансамблевого саунда коллектива. Именно они стали, на мой вкус, изюминкой таких пьес, как Maxwell’s House или Herding Happiness. Нельзя не упомянуть и пьесу King Bill, где альт-саксофон Максвелла соревнуется в темпе игры с ударными Била и перкуссионными инструментами Кальяна Патака.

При всем универсализме Шоуна Максвелла, главным его инструментом является все-таки альт-саксофон. Как писал частый автор liner notes к его работам Нил Тессер (правда, говоря о другом, более раннем альбоме), «тембр его альт-саксофона продолжает линию, представленную творчеством таких гигантов, как Джеки МакЛин и Эрик Дольфи и такими исполнителями более позднего периода, как Артур Блитт и Стив Слегл». Уважаемым слушателям остается только сравнить свои впечатления с мнением Тессера и сделать собственные выводы.

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© & (p) 2018 OA2 Records

10 tks / 49 mins

(Shawn Maxwell – as, cl, fl; Dee Alexander –voice (tks 1, 2 & 4); Victor Garcia – tp, flg (tks 2 & 8); Chad McCullough – tp, flg (tks 1, 3, 4, 5 & 9); Corey Wilkes – tp (tks 6 & 10); Matt Nelson – p, Rhodes; Patrick Mulcahy – el.b (tks 6 & 10); Junius Paul – el.b, ac. b (tks 1, 2, 4, 5, 7 & 8); Tim Seisser – el. b (tks 3 & 9); Phil Beale – dr; Stephen Lynerd – vibe (tk 5); Kalyan Pathak - Duff drums, Paiste Cup Chimes, Djembe, perc (tk 7);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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