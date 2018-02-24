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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Sharel Cassity & Elektra - Evolve

стиль:
24.02.2018

Sharel Cassity & Elektra - Evolve
Дамы-саксофонистки уже давно не сенсация в современном джазе, но, с другой стороны, в элиту они пока пробираются с трудом. Навскидку могу назвать только блистательную сопрано-саксофонистку Джейн Айру Блум. Кто знает, может быть, играющая преимущественно на альт-саксофоне Шарелл Кэссити сможет в ближайшее время к ней присоединиться? По крайней мере, ее уже четвертый по счету в личной дискографии и первый с новым ансамблем Elektra альбом с красноречивым названием Evolve («Эвлюционируя») свидетельствует и об исполнительском мастерстве, и о композиторских талантах Шарелл.

Родилась Шарелл Кэссити в Айова Сити. Отец Кэссити – тоже музыкант, и хотя ее первым инструментом было фортепьяно, уже в девять лет она начала играть на саксофоне. Из-за профессиональной жизни отца, ей тоже пришлось много странствовать по стране. Шарелл училась в Оклахоме, а затем, перебравшись в Нью-Йорк, - в знаменитой школе Джульярд. В Большом Яблоке Шарелл прожила 16 лет, а в 2017 году перебралась в Чикаго. За эти годы она успела поиграть со многими великанами джаза, поучаствовать в целом ряде фестивалей, поездить в составе различных бэндов по многим уголкам планеты и, кстати, в одном из них, в столице Катара Дохе является профессором по классу духовых инструментов в местной Академии Музыки. Свою дискографию Кэссити открыла десять лет назад альбомом Just for You (2008). Если его и последующие работы Кэссити записывала с малыми составами, то Elektra, где ей удалось собрать очень сильных партнеров, состав более крупный. В записи Evolve участвовала сразу трое трубачей, а также вокалистка Кристи Дэшиелл.

Именно ее голос звучит в стартовой композиции New Day – энергичной, с фанковыми элементами пьесе. В альбом включены как собственные композиции Кэссити, так и каверы песен исполнительниц отнюдь не джазовых – Алисии Кейс и Бьорк. Здесь есть и темповые пьесы, вроде уже упомянутой New Day или Outlier, где ее инструмент звучит особенно эффектно, и более медленные, балладного плана вещи, в которых мастерство исполнителя выявляется особенно ясно - All Is Full Of Love, Wishing Star и Echoes Of Home. Что же касается названия титульной пьесы и альбома в целом, то Шарелл Кэссити вкладывает в понятие Evolve широкий смысл. Она имеет ввиду не только собственный профессиональный рост, но и эволюцию отношений в обществе, в частности расовых и гендерных, о чем пишет в liner notes к альбому. Многие джазовые музыканты практически никогда не жили в «башне из слоновой кости», живо реагируя на социальную и политическую жизнь своей страны. Шарелл Кэссити в этом смысле идет по их стопам – не забывая о собственной эволюции.

© & (p) 2018 Relsha Records

9 tks / 44 mins

(Sharel Cassity – as; Ingrid Jensen, Marcus Printup, Freddie Hendrix – tp; Linda Oh – b; Mark Whitfield – g; Miki Hayama, Richard Johnson – p; Jonathan Barber, Lucianna Padmore – dr; Riza Printup – harp; Christie Dashiell – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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