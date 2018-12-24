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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jeff Morris - Interfaces. Jazz Meets Electronics

стиль:
24.12.2018

Jeff Morris - Interfaces. Jazz Meets Electronics
В принципе, подзаголовок альбома Джеффа Морриса Interfaces дает слушателю определенное представление о том, что его ждет за психоделически-яркой обложкой, выполненной Эйприл Занне Джонсон: «Джаз встречается с электроникой». Но это представление, по сравнению с действительной картиной, кажется сухим и неполным. Какое-то, опять-таки неполное, но зато уже не сухое, а весьма эмоциональное представление, можно получить из текста, который разместил на своем сайте в связи с выпуском альбома один из участников проекта, ударник Джо Хертенстайн: «Джефф Моррис переслал мне электронное письмо, полученное от одного музыкального критика: «Извините, что я об этом спрашиваю, но, может быть, у вас есть справка о том, что вы – сумасшедший?»

Что ж, теперь пора рассказать о том, кто такой Джефф Моррис и что представляет из себя его новая работа. Основная сфера интересов американского музыканта и компьютерщика Морриса – это внедрение электронных компьютерных технологий в авангардное искусство. Он проводит перформансы, создает инсталляции, сочиняет музыку, в том числе и для традиционных инструментов – но обязательно в неожиданном ракурсе, читает лекции и пишет статьи в дополнение к концертам импровизационной музыки с использованием интерактивной электроники, как в США, так и в Европе. Как пишет в liner notes к альбому сам Моррис, он особенно ценит музыку таких джазовых мастеров, как Орнетт Коулмен, Ленни Тристано, Сесил Тейлор с одной стороны, и рок-синтезаторщика Брайана Ино, с другой. К участию в своем новом проекте Джефф пригласил прославленного (шестикратный победитель в опросах критиков DownBeat) ветерана фри-джазовой сцены, давно живущего в США немецкого пианиста и композитора Карла Бергера, соратника и партнера Орнетта Коулмена, Дона Черри и других звезд авангарда, а также молодого, весьма креативного и завоевавшего уже международную известность ударника из Нью-Йорка Джо Хертенстайна.

Альбом Interfaces был записан за три сентябрьских дня 2017 года в одной из студий Вудстока, штат Нью-Йорк. И импровизационность, и интерактивность тут была обеспечена. С арсеналом своих электронных приборов Моррис непосредственно во время звучания «ловил» пассажи фортепьяно или вибрафона от Бергера и ударных от Хертенстайна, «закольцовывал» их с помощью технологии looping и выдавал «в эфир». Электроника при этом приобретала свойства еще одного, универсального инструмента, звучание которого, однако, не было подготовлено заранее, а рождалось «здесь и сейчас». Результатом стала программа из десяти пьес, среди которых и такие «горячие», как стартовая Upzy, агрессивные по электронному драйву Into или Three at One, близкая к джазовой эстетике A Solo is the nth Melody и, возможно, самая гармоничная (если этот термин тут уместен) и наиболее близкая конкретно автору этих строк Rondo.

А насчет письма неназванного музыкального критика… Наверное, для этого человека наиболее дерзким авангардом в академической музыке остался Дебюсси, а в джазе – Стен Кентон. В любом случае, это личный выбор и его вкусы, которые не стоило бы возводить в ранг абсолюта. Мне приходилось обозревать для нашего сайта куда более радикальные эксперименты. Некоторые музыканты из разных стран мира исследуют природу звука, как таковую, в акустическом или электронном варианте, и их работы порой весьма отличаются от того, что принято считать «музыкой». Джефф Моррис же создает музыку без всяких кавычек и условностей, но использует при этом еще многим непривычные, так сказать, «неконвенциональные» средства. И у него получается! Достаточно послушать Interfaces...

© & (p) 2018 Ravello Records

10 tks / 51 mins

(Jeff Morris – live sampling; Karl Berger – vibe, p; Joe Hertenstein – drum set, tabletop perc;)

Линк предоставил Jeff Morris

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
авангард

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