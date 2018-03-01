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Dave Liebman / Tatsuya Nakatani / Adam Rudolph - The Unknowable
01.03.2018
Не перестаю удивляться потрясающей творческой активности Дэйва Либмэна. Один из самых выдающихся джазовых музыкантов современности, мастер, за плечами которого долгая карьера, в ходе которой он работал с Майлсом Дэвисом и Чиком Кориа, Элвином Джонсом и Дэйвом Холландом, Ричи Бейрахом, Джоном Скофилдом и еще многими и многими, на восьмом десятке не сбавляет темпов. И дело не столько в том, что он с неизменной креативностью продолжает выступать и записываться, сколько в интенсивности, с которой он делает все это. Вот и новый альбом поспел, на сей раз от лондонского лейбла RareNoise Records, увековечившего запись, сделанную летом 2016 года в одной из студий Нью-Джерси.
На обложке альбома The Unknowable – три имени: по формату – обычная для джаза малая группа, трио, но вот по составу – вариант редкий и оригинальный. Духовик Либмэн здесь играет вместе со сразу двумя перкуссионистами – Адамом Рудольфом и Тацуя Накатани. Оба они люди весьма известные, причем, как коллаборациями, так и собственными проектами. Рудольф, к примеру, возглавляет большой оркестр Go: Organic Orchestra, а также является лидером октета Moving Pictures. Уроженец Осаки, Накатани с середины 90-х живет в Штатах и в его дискографии насчитывается более 80 альбомов. Все трое ранее по отдельности работали друг с другом, а в Orange Music Sound Studio собрались, чтобы вместе сыграть полностью импровизационную программу. Либмэн взял на вооружение не только свой коронный сопрано-саксофон, но и тенор, флейты, и даже в одном из треков сел за клавиши Fender Rhodes. В другом треке он уступил место за этим инструментом Рудольфу, который, как и Накатани предстал во всеоружии разнообразных перкуссивных инструментов. Была задействована в этой записи и электроника.
Как вы понимаете, ритмического разнообразия в этой сессии, от латинских и до африканских схем, хватило. Опираясь на него, Дэйв вдохновенно импровизировал, используя идиомы, как фри-джаза, так и необопа, увлекая коллег в замысловатые сонористические путешествия. При всей спонтанности музыки, программа в целом, приобрела вид некоего рондо, начинаясь и заканчиваясь композициями с одникаовым названием Benediction и подзаголовками Opening и Closing соответственно. Иногда, слушая альбом, перестаешь доверять собственным ушам: ну как это можно сыграть без подготовки? Лучший ответ – в словах Адама Рудольфа по поводу The Unknowable: «Подготовка – это годы и годы практики, сочинения и выступлений, и таким образом мы обретаем свободу играть все, что мы только вообразим». Лучшего комментария к этому пятидесятиминутному гимну спонтанной импровизации подобрать трудно. © & (p) 2018 RareNoise Records 13 tks / 49 mins (Dave Liebman – ts,ss, c fl, native american fl, recorder, piri, fender rhodes (tk 10); Tatsuya Nakatani - drum kit, gongs, metal perc, perc; Adam Rudolph - handrumset (kongos, djembe, tarija, zabumba), thumb p, sintir, mbuti harp, slit drum, perc, overtone fl, fender rhodes (tk 11), live electronic processing;) Диск предоставлен hubtone PR Леонид АУСКЕРН
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