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Главная > обзоры > издано в 2018г.

John Duhan - The Irishman’s Finest Collection

стиль:
25.11.2017

John Duhan - The Irishman’s Finest Collection
Ирландский фолк от одного из самых уважаемых его исполнителей. Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнической музыке разных народов нашей планеты, открывает издательскую программу 2018 года альбомом ирландского певца, гитариста и исполнителя собственных песен Джона Дагена. Уроженец Лимерика, города, давшего имя одному из самых забавных направлений в стихосложении, Джон Даген (р.1950) начинал в 60-е годы, когда уже в 15-летнем возрасте стал фронтменом бит-группы Granny’s Intentions. Покорив Дублин, эта команда из Лимерика отправилась затем штурмовать Лондон, но здесь все сложилось не так оптимистично, и уже в самом начале 70-х коллектив распался. С тех пор Даген, начавший сольную карьеру, занимается исключительно фолком и никогда, как он сам с гордостью заявляет, не поддавался соблазну заняться чем-нибудь остро модным и, соответственно, коммерчески успешным. Зато его честные, искренние и талантливые песни нашли отклик в сердцах многих соотечественников, для которых Джон Даген стал главным бардом ирландской песни. Его творчество приобрело еще более широкую известность, когда песни Дагена зазвучали в исполнении Кристи Мур, Мэри Блек, группы The Dubliners. Настоящим хитом стала его композиция The Voyage, которую спела Кристи Мур.

Альбом The Irishman’s Finest Collection – это подборка лучших песен из разных альбомов, сделанная самим Джоном. В нее вошли как самые известные песни Дагена, вроде той же The Voyage, так и те, которые особенно дороги автору. Все вместе они дают отличное представление о творчестве этого мастера. Лирика Дагена во многом автобиографична. Его тексты просты, в них нет какого-то ложного пафоса. Даген поет о родных местах, о каких-то осевших в памяти событиях в семейной жизни, вспоминает своих родителей – о том, что близко любому из слушателей. Его негромкий, абсолютно «домашний» голос несет тепло и умиротворение душам людей, это музыка не для танцев, это музыка, которую надо слушать. Поет Даген под гитару, но звучание сопровождающего его ансамбля иногда «подкрашивает» скрипкой, духовыми, волынкой, придающей песням характерный этнический оттенок. В полной мере его песни нельзя назвать этнической кельтской музыкой, но он не случайно ввел слово «ирландец» в название этого альбома: его вариант фолк-музыки – это именно ирландский фолк. По манере исполнения я бы сравнил Дагена с великими заокеанскими исполнителями собственных песен – Леонардом Коэном, ранним Диланом. Вы скажете: не те масштабы! Что ж, ваша правда, но для жителей изумрудного острова Джон Даген – фигура по своему значению для отечественного фолка вполне равновеликая. Сборник The Irishman’s Finest Collection дает возможность это почувствовать всем, кого в январе будущего года заинтересует новый релиз ARC Music.

(p) 2018 John Duhan

© 2018 ARC Music

17 tks / 62 mins

(John Duhan- voc, g; Tony Maher - keyb (tks 1,2,3,5,6,9,10,12,14,15,16); James Blennerhassett- b (tks 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17); Carl Hession- p (tks 1,2); Gerald O’Donoghue- b (tk 2); Máirtin O’Connor – acc (tks 3,10); Tommy Hayes- spoons, perc (tk 3; Eugene Kelly- keyb (tks 4,7,8,11,13,17); Peter Healy (tks 5,6), David Agnew (tk 16) - oboe; Nollaig Casey- vi, viola (tks 6,14); Adrian Mantu - cello (tks 7,8); The McCormac Singers- choir (tk 9; David Spillane- low whistle, pipes (tks 11,17); Shay Nolan- tp (tk 12);)

Линк предоставлен Angie Lemon

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кельтская музыка
страна
Ирландия
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