Jeff Rupert & Richard Drexler - R & D

Имена Джеффа Руперта и Ричарда Дрекслера уже появлялись на наших электронных страницах, в чем легко удостовериться, воспользовавшись функцией «Поиск». В этой связи биографические подробности я опускаю. Скажу только, что их дуэт – это тот случай, когда люди дружат и в жизни, и в музыке. Оба - первоклассные джазмены с богатейшим опытом выступлений со многими грандами, оба - профессора в Университете Центральной Флориды в Орландо, а уж выступают вместе Джефф и Ричард еще с конца 80-х годов. Три года назад, летом 2015 года, они побаловали любителей музыки Орландо двумя концертными вечерами, исполняя большую и разнообразную программу. Выборка из нее превратилась в 2017 году в альбом Imagination, который получил хорошую прессу и весьма широко прокатывался на радио. На этом фоне в году текущем Руперт и Дрекслер вновь внимательно просмотрели записи тех концертов и составили из них еще один альбом, который на сей раз назвали просто R & D.
Как и в случае с Imagination, программу его составили классические, любимые многими, джазовые стандарты, причем в нее вновь вошли пьесы Soul Eyes и Imagination, но уже в другом варианте. А кроме них – The Song Is You Джерома Керна, O Grande Amor Жобима, Johnny Come Lately Билли Стрейхорна, Edelweiss Роджерса и так далее. Многие из этих композиций имеют, что называется, эталонные варианты исполнения, как O Grande Amor от Стена Гетца или The Night Has a Thousand Eyes от Колтрейна, но трактовки Руперта и Дрекслера выглядят вполне убедительно даже на этом фоне. Мягкий скользящий звук тенор-саксофона Руперта (а его, кстати, пресса сравнивает со звучанием Гетца, что само по себе дорогого стоит) как нельзя лучше подходит к мелодичным, балладного плана композициям. Дрекслер играет на фортепьяно так, будто звучит целый оркестр. О взаимопонимании музыкантов и говорить как-то неудобно. Так как записи концертные, то импровизируют музыканты, не ограничивая себя по времени: скажем, Soul Eyes растянулась на целых десять минут, а мне остается сожалеть, что великолепный Edelweiss звучит только шесть.
Конечно же, не надо ждать от этого альбома каких-то революционных новшеств. Это не авангард, это классический джаз в исполнении больших мастеров. Его надо слушать не на бегу и не на шумной вечеринке. R & D – как чашечка хорошего китайского чая: покой, умиротворенность и тонкое наслаждение обеспечены. © & (p) 2018 Rupe Media 8 tks / 56 mins (Jeff Rupert – ts; Richard Drexler – p;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН