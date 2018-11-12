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Главная > обзоры > издано в 2018г.

John Fedchock Quartet - Reminiscence

стиль:
12.11.2018

John Fedchock Quartet - Reminiscence
У альбома Reminiscence довольно долгая история. Дело в том, что американский тромбонист Джон Федчок (его фамилия, как мне кажется, указывает на то, что предки музыканта прибыли в Америку откуда-то из Восточной Европы) более известен, как мастер работы с большими оркестрами, в первую очередь, как аранжировщик. В 1980 году он стал тромбонистом в оркестре Вуди Хермана. Но уже вскоре Джон превратился там в первого солиста на своем инструменте, музыкального директора, композитора и аранжировщика. Федчок проработал с Херманом семь лет и стал его правой рукой, как об этом говорил сам Вуди. Потом он много и с успехом работал с большими составами Бельсона, Маллигена, Фаддиса, а также основал собственный John Fedchock New York Big Band, с которым записал пять альбомов, достигавших высоких мест в чартах, а сам Федчок неоднократно фигурировал в престижных даунбитовских опросах. Есть у него и две номинации на Грэмми в категории «лучшая инструментальная аранжировка».

А в 2013 году Джон дал несколько концертов в клубе Havana Nights в Вирджиния-Бич с небольшим ансамблем, классическим джазовым квартетом (солист плюс фортепьяно, контрабас, ударные). Композиции, отобранные им из этих сессий, составили альбом Fluidity, выпущенный Summit Records в 2015 году. Однако, Джона не оставляла мысль, что много добротного материала в этот альбом просто не поместилось. И вот, еще три года спустя, после тщательного «просеивания», он подобрал еще шесть композиций из тех концертных сессий, а также добавил к ним еще одну концертную запись своей «Бразильской фантазии», сделанную там же, но годом раньше и с другим ударником. Надо сказать, что основной ударник его квартета Дэйв Ратайчак за эти годы ушел из жизни, и Федчок очень тепло пишет о нем в своих liner notes. Так появился новый концертный альбом квартета Джона Федчока Reminiscence.

Уже не очень молодой (Федчок родился в 1957 году), но стройный и подтянутый мужчина с внешностью героя фильмов о Диком Западе Клинта Иствуда и с тромбоном в руках смотрит на нас с обложки этого диска. Да, он главное действующее лицо в этих записях. Федчок написал все аранжировки для комбо, его перу принадлежат три из вошедших в альбом композиций, он много солирует, и мастерство инструменталиста вызывает большое уважение. Федчок играет в характерной для американских пост-боповых тромбонистов манере, в которой уроки выдающихся тромбонистов (и бэнд-лидеров, как и Федчок!) эры свинга Глена Миллера и Томми Дорси наложились на творческие достижения крупнейшего тромбониста-бопера Джей Джей Джонсона (одна его пьеса, Lament, звучит в альбоме и принадлежит, на мой вкус, к числу лучших). Но и партнеры Джона показывают в этих записях высокий класс – и пианист Джон Туми, и басист Джимми Мастерс, и оба ударника. Словом, любитель качественного мэйнстрима в джазе найдет в Reminiscence немало интересного.

© & (p) 2018 Summit Records

7 tks / 49 mins

(John Fedchock – tb; John Toomey - p; Jimmy Masters – b; Dave Ratajczak – dr; Billy Williams - dr(tk 7);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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