Johnaye Kendrick - Flying

Новый коллектив. Новый лейбл. Первая встреча. Перед ней, получив линк, решил порыться в Сети. Выяснилось, что ансамбль с диковинным названием Detieti возник в Москве в 2004 году. В нынешнем составе играет с 2016 года, а от первоначального ...