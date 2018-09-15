Johnaye Kendrick - Flying

Джонайе Кендрик, американская джазовая певица, родилась в Калифорнии, в Сан-Диего. Еще в годы учебы в Университете Западного Мичигана Джонайе получила специальную студенческую премию журнала DownBeat. Потом она продолжала совершенствоваться в Институте джаза Телониуса Монка и, наконец, в Университете Лойолы в Новом Орлеане. Там ее заметил и оценил такой маститый мастер, как трубач Николас Пэйтон, весьма эмоционально сказавший о певице: «У Джонайе есть потенциал, чтобы стать вокалисткой высочайшего класса, который столь редок теперь, когда гранд-дамы золотой эры джаза завершили свой земной путь. У нее он ЕСТЬ!» При столь лестных характеристиках, не удивляет, что Кендрик много выступала с секстетом Пэйтона, квартетом Эллиса Марсалиса и другими королями современного новоорлеанского джаза. Пела она и с New Orleans Jazz Orchestra, заработавшим в 2009 году Грэмми за альбом с ее участием.
А потом Джонайе Кендрик перебралась в Сиэттл, штат Вашингтон. Здесь она профессорствует в местном колледже искусств, здесь она выпустила в 2014 году первый свой альбом Here, получивший много теплых отзывов в прессе. Здесь же четыре года спустя, с привлечением местных музыкантов Джонайе пополнила свою дискографию новой работой, Flying, увидевшей свет в конце августа.
В отличие от первого альбома, полностью состоявшего из ее собственных композиций, здесь в программе авторских вещей Кендрик ровно половина, вторая половина – это новые версии известных джазовых стандартов. Джонайе не только поет, но еще и играет на фисгармонии, но первое, что мне запомнилось в ее альбоме – это композиторский талант. Уже первая композиция Never You Mind обратила на себя внимание очень приятной, хорошо «ложащейся на ухо» мелодией. И в дальнейшем, слушая альбом, и сверяя понравившиеся композиции с выходными данными, я обнаруживал, что почти все, что пришлось мне по вкусу, сочинила сама Джонайе Кендрик. Это и Scorpion, и Secrets, и титульная, она же финальная Flying, где голос Джонайе нежно ведет тему в дуэте с гитарой. Отдельно отмечу и не менее нежную You Two, посвященную мамой-джазвумен своим дочкам-близняшкам. Но не хотелось бы создать впечатление, что Джонайе хороша только в балладном репертуаре, она очень свободно чувствует себя и в темповых композициях, вроде того же Scorpion или 3х5, а известная тема The Lonely One показала, что не чужда ей и латинская атмосфера. Гибкий и сильный голос, прекрасная техника скэта (особенно в It Could Happen to You и все том же Scorpion), хорошие партнеры (отмечу прежде всего басиста Криса Симера) – все это заставляет говорить о Flying, как о незаурядном музыкальном событии года, а что касается самой певицы, то не могу не согласиться с многоопытным Пэйтоном: у Джонайи Кендрик есть все, чтобы стать великой. Дай Бог, чтобы ей удалось реализовать эту возможность. © & (p) 2018 Johnygirl Records 12 tks / 59 mins (Johnaye Kendrick - voc, harmonium; Dawn Clement - p, nord; Chris Symer - b; D'Vonne Lewis - dr, perc; Michael Nicolella - g (tk 12); Adore Oliver, Nola Oliver - voc (tk 4);) Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН