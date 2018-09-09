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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Sergio Pereira - Nu Brasil

стиль:
09.09.2018

Sergio Pereira - Nu Brasil
В 2016 году живущий в Нью-Йорке бразильский гитарист Серхио Перейра выпустил свой дебютный альбом Swingando. Наш сайт писал о нем, ту рецензию можно найти и прочесть и об альбоме, и о творческом пути самого музыканта, опытного гитариста и композитора, который в будущем году отметит шестидесятилетний юбилей. А пока Перейра готовится к этой дате выпуском своего нового альбома Nu Brasil, первого с логотипом известного лейбла Zoho Music.

Nu Brasil в прямом переводе с португальского означает «Обнаженная Бразилия», но мне кажется, точнее по смыслу и титульной композиции, и альбома в целом будет вариант «Бразилия, как она есть». Серхио подготовил коллекцию из десяти композиций, в которых джаз на паритетных началах соседствует с бразильской народной музыкой, продолжая линию, начатую в Swingando. Для записи альбома Перейра собрал большую команду, которую я назвал бы условно латинской: здесь есть бразильцы, испанцы, кубинцы, француз-пианист Батист Байли, и даже вроде бы совсем не латинского происхождения вокалистка Виктория Пилатович, уроженка Литвы, живет и работает в Испании, так что и она вполне «своя» в этой компании. Кстати, она так убедительно поет по-португальски в титульной композиции Nu Brasil, что пресс-релиз называет ее произношение истинно кариокским (то есть таким, как говорят кариоки, коренные жители Рио-де-Жанейро, к которым принадлежит и сам Серхио Перейра). Среди участников проекта есть и трое бразильских нью-йоркцев, которые участвовали в записи первого альбома Перейры – пианист Хелио Альвеш, электрогитарист Маркус Тейшейра и ударник Маурисио Зотарелли.

Родные ритмы самбы и босса-новы всегда звучат в сердце Серхио Перейры, о чем бы и где бы он ни писал свою музыку. Это подтверждает уже первый трек Down South, типично бразильский, хотя Серхио писал эту музыку в итальянской Апулии. Еще более показательны два следующих трека: East River и Arpoador. В одном случае музыка навеяна прогулками по набережной в Нью-Йорке, в другом – воспоминаниями о пляже в Рио, но бразильская стилистика всегда присутствует в музыке Перейры и тонко отражается в аранжировках и вдохновенной игре его партнеров, из которых я особо отметил бы пианиста Альвеша. И еше отметил бы финальный трек Lascia Stare. Его итальянское название означает примерно то же, что и знаменитый хит Бобби МакФеррина Don’t Warry Be Happy – «Не бери все до головы и будь счастлив». Вот такой легкой и беззаботной философии подчинена и солнечная музыка Серхио Перейры.

© & (p) 2018 Zoho Music

10 tks / 52 mins

(Sergio Pereira – g; Alexey Leon, Perico Sambeat – sax; Oriente Lopez – fl; Voro Garcia – tp; Marcus Teixeira – el.g; Baptiste Bailly, Helio Alves – p; Ales Cesarini, Ariel Ramirez – b; Mauricio Zottarelli – dr; David Gadea – perc; Gabriel Grossi – harp; Paula Santoro, Sergio Santos, Viktorija Pilatovic, Devin Malloy – voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Испания, Куба, Литва, США, Франция
музыкальный стиль
Латинский джаз

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