Sergio Pereira - Nu Brasil

Марко Пиньятаро начинал играть на саксофоне в своем родном городе Болонья, в Италии. Но сам музыкант – дитя двух народов: помимо итальянской, в его жилах течет и пуэрториканская кровь. В детстве он каждый год проводил летние каникулы ...