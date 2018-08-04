Anthony Fung - Flashpoint

Во внешности 62-хлетнего Брюса Формэна есть что-то ковбойское. Глядя на его подтянутую фигуру и сухощавое лицо, кажется, что одень ему стетсоновскую шляпу, джинсы и клетчатую рубаху – и получится отличный типаж для очередного ...