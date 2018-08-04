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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Anthony Fung - Flashpoint

стиль:
04.08.2018

Anthony Fung - Flashpoint
Канадский барабанщик с азиатскими корнями Энтони Фанг родился в городе Ричмонд Хилл, Онтарио. Впервые за ударную установку он сел в десятилетнем возрасте, а джазовое образование получал на родине этой музыки, в таких престижных центрах, как Беркли и Институт джаза им. Телониуса Монка. У него были прекрасные учителя: Данило Перес в Беркли и Хэнкок, Шортер, Крис Поттер и Билли Чайлдс – в институте Монка. Сегодня Фанг живет и работает (весьма активно) в Лос-Анджелесе. В 2014 году он выпустил дебютный альбом ​Chronicles со своим квинтетом, а в октябре текущего года представит публике свой новый альбом Flashpoint.

Работы эти не очень похожи. Если Chronicles был типичным продуктом коллективного творчества, музыку для которого писали все участники квинтета, то Flashpoint – полностью авторская работа Энтони, где он в большей степени стремится продемонстрировать не техническое мастерство и качества лидера камерного джазового комбо, а свой потенциал джазового композитора и лидера уже существенно иного по формату состава.

Из старого квинтета в этом проекте остался только пуэрториканский саксофонист Эдмар Колон, но зато к нему присоединилась дополнительно очень представительная группа духовиков, перкуссионистов, струнный квартет, партнер Фанга по другим проектам пианист Айзек Уилсон, шведский басист Матс Сандал и французский вибрафонист Симон Мулье, а также вокалистка Эрин Бентаж. Разумеется, от трека к треку этот состав варьируется, но по нему можно судить, сколь разнообразна программа нового альбома.

Во многих композициях Фанга чувствуется тяготение к карибским ритмам. Это заметно уже по стартовой восьминутной пьесе The Flash, где вторая часть напоминает путешествие в некий тропический рай со щебечущими экзотическими птицами. Похожий прием повторяется и в композиции Guanabana, где саксофонные краски дополняет звучание вибрафона. Последние три пьесы альбома сделаны с участием струнных, а в Forever есть еще и вокальная партия, текст для которой тоже сочинил сам Фанг. А вот финальную композицию St. Augustine and The Devil Энтони сочинил вообще исключительно для струнного квартета. Эта строгая по форме пьеса в духе «третьего течения» была навеяна автору произведениями австрийского художника XV века Михаэля Пахера. А в целом, почти каждая вещь в этом альбоме посвящена Фангом своим именитым учителям. Что ж, так и двигается вперед джаз – опираясь на прошлый опыт и продвигая новые идеи.

2018

9 tks / 52 mins

(Anthony Fung – dr; Erin Bentiage – voc; Edmar Colon – ts, ss, perc; Josh Johnson – as; Alex Hahn – ss; Jon Hatamaya – tb; Isaac Wilson – p; Simon Moullier – vibe; Mats Sandahl – b; Oscar Cruz, Oscarin Cruz, Manolo Mairena – perc; Yu-Ting Wu, Niall Ferguson, Jonathan Tang, Lauren Baba – strings;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Панама, Пуэрто-Рико, США, Тайвань, Франция, Швеция
музыкальный стиль
кроссовер, Латинский джаз, мэйнстрим

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