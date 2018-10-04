Somesh Mathur - Time Stood Still

Проанализировав свой опыт знакомства с индийской музыкой, как классической, так и в варианте world music, с некоторым удивлением обнаружил, что почти всегда это была музыка инструментальная. И вот – новая встреча с «индийским гостем», но на сей раз это не ситарист, скрипач или таблист, а вокалист. Сомеш Матхур, которого на родине уважительно называют еще Пандитджи, сочетает в себе качества блестящего мастера индийской классической музыки и открытого к любым влияниям экспериментатора. Сын очень известных в мире индийской музыки родителей, Матхур – великолепный педагог в области классического индийского вокала, композитор, хорошо известный в Болливуде, учитель йоги и, одновременно, большой любитель гольфа и гонок формулы 1. Матхур с удовольствием поет в самых разных «западных» стилистиках: рок, джаз, соул, хип-хоп, ритм-энд-блюз, а помимо классической индийской музыки не чужд и других «восточных» направлений. Свой первый альбом он записал еще в 1986 году, и к настоящему времени составил солидную дискографию.
Новый альбом Time Stood Still Сомеш Матхур записывал в Лос-Анджелесе с большой группой американских и индийских музыкантов. В этой работе, как в зеркале, отразилась широта его музыкальных вкусов. Стартовая композиция Nectar выглядит типичным образчиком фьюжн, в And Time Stood Still характерный индийский вокал сочетается (и очень красиво сочетается!) с типично роковой гитарной партией Джоша Смита и игрой на ситаре Санджая Санта. Эта вещь кому-то может напомнить знаменитый Kashmir от Led Zeppelin. В When You’re Happy голос Матхура вступает в диалог с саксофоном Стива Тавальоне, придавая композиции странноватый, но притягательный характер смеси индийской музыки, джаза и ритм-энд-блюза. Типичными кроссоверами выглядят и такие треки, как My Beloved или Sweet Beats, тогда как в Soulmate или Trinity больше чисто индийского. В песне Sufi Sojourn Матхур демонстрирует свое владение суфийской традицией.
Допускаю, что пуриста такая пестрота программы может раздражать. Но для человека, не обремененного глубокими знаниями индийской традиционной музыки, будь то северной или карнатакской, этот подготовленный Сомешем Матхуром и продюсером Скоттом Кинси вариант India soft в обрамлении знакомого инструментария и привычных его уху ритмов, да еще в очень качественном исполнении, будет отличным подарком.
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