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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Slivovitz - Liver

стиль:
09.01.2018

Slivovitz - Liver
Не скрою, вкус сливовицы мне всегда приятен. Правда, я имея ввиду при этом не соответствущий спиртной напиток, к которому отношусь скорее индиффирентно, а одноименный итальянский ансамбль из Неаполя Slivovitz, «отведывать» который доводилось уже дважды (альбомы Bani Ahead (2011) и All You Can Eat (2015). Поэтому третье «приглашение к столу», как и прежние, поступившее от Леонардо Павковича и его нью-йоркского лейбла MoonJune Records, было воспринято с энтузиазмом. На этот раз Slivovitz приготовил своим поклонникам концертный альбом Liver, основной материал для которого (за исключением одного трека) был записан в мае 2016 года в Милане.

Здесь присутствуют вещи и из упомянутых выше предыдущих альбомов, разумеется, видоизменившиеся в концертном варианте, и некоторые композиции, которые раньше слышать не доводилось, например, Negative Creep от покойного лидера Nirvana Курта Кобейна (единственный кавер в альбоме). Стилистически музыка Slivovitz в этом концертнике мало отличается от своего предшественника All You Can Eat. Мне остается повторить сказанное при рецензировании того диска: Slivovitz по-прежнему демонстрируют виртуозный баланс на стыке фьюжн и прог-рока, подкрепленный прекрасным индивидуальным мастерством музыкантов, сонористикой яркой, как итальянское небо и крепким (наверное, как сливовица) коллективным саундом, в котором отлично сочетаются звучание духовых, ритм-группы, гитары, электроскрипки и губной гармоники. Кстати, особый респект игре гармошечника Дерека Ди Перри в единственной, пожалуй, композиции, сохранившей этнический балканский колорит – Egiziaca. Во многом благодаря ему эта пьеса с альбома Bani Ahead заиграла новыми красками. Очень сильное впечатление оставила и концертная версия Currywurst – лучшая, на мой взгляд, композиция альбома. Упомянутую выше пьесу Кобейна музыканты Slivovitz превратили в нечто неожиданно фри-джазовое. А в принципе, даже в рамках одной композиции неаполитанцы с необыкновенной легкостью переходят от одного настроения к другому: особенно показательна в этом отношении стартовая Mai Per Comando, которую музыканты превратили в прогулку по джазовым стилистикам от свинга до пост-бопа.

Возможно, для кого-то постмодернизм – слово ругательное. Но творчество Slivovitz высвечивает и наиболее сильные стороны этой игры в паззлы с историей развития современного джаза. Их «коктейль» крепок, отлично поднимает настроение, «взбит» с безупречным вкусом и, что немаловажно, «легко пьется» - убойное сочетание! Рекомендую!

© & (p) 2018 Slivovitz/SoundFly.MoonJune Records

7 tks / 50 mins

(Derek Di Perri – harm; Marcello Giannini – g; Vincenzo Lamagna – b; Salvatore Rainone – dr; Ciro Riccardi – tp; Pietro Santangelo – ts; Riccardo Villari – el.vi;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн
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