Dan Costa - Skyness

Пестрое этническое происхождение (итало-португалец, родившийся в 1989 году в Лондоне) уже само по себе делает пианиста и композитора Дана Косту «Человеком Мира». Путь Дана к познанию секретов музыки тоже полон странствий. Впрочем, об этом сайт уже писал в публикации, посвященной дебютному альбому Дана Suite Três Rios (2016), записанном в Бразилии и посвященном разным направлениям бразильской музыки. Дебютник «выстрелил» очень метко: много положительных отзывов, успехи в чартах и признание одним из лучших альбомов года в DownBeat.
Два года ушло у Косты на подготовку следующей работы. Skyness он записывал в Италии, а большинство музыкального материала сочинял в Греции, на Кикладских островах. В этом альбоме Дан продолжает последовательно стирать границы между странами и культурами. Название Skyness (что-то вроде «Небосвод») носит программный характер: Коста-композитор хочет подчеркнуть, что голубизна небес одинаково греет сердце всем народам нашей планеты. В музыке альбома встречаются фаду и фламенко, мэйнстрим-джаз и бразильская босса-нова. И все эти встречи построены на прочном академическом фундаменте, который грамотно выстраивает Коста-исполнитель. Несколько пьес (вступительный Prologue
, Intracycle
, Iremiа) Дан играет соло на фортепьяно, здесь особенно заметно сочетание классической школы с несомненным вкусом к импровизации, грува Дан добивается с помощью мягкого, академического туше, он мыслит, как джазмен, но облекает свои мысли в академическую форму.
В других композициях Косте ассистируют партнеры из самых разных стран (и тут Дан верен общей идее проекта). Грустно-щемящую атмосферу португальской музыки фаду в Lisbon Skyline ему помогает создавать португальский гитарист Кустодиу Каштелу, дуэт Косты с известным американским саксофонистом Симусом Блейком ставит эффектную джазовую точку в титульной композиции, ставшей в программе альбома финальной. Но больше всего гостей в этот проект приглашено из Бразилии: акустические и электрические гитаристы (включая Ромеро Лубамбо), басист и флейтист. Интонации бразильской музыки присутствуют в доброй половине пьес альбома. Лично мне особенно запомнилась композиция Compelling с акварельной звукописью флейты Теко Кардозу и фортепьяно Дана Косты.
World music, джаз и классика объединены Даном Костой под одним небосводом (Skyness). Если попытаться дать пример музыки crossover, то, на мой взгляд, новая работа Дана Косты может служить тут просто идеальным образцом. © 2018 Dan Costa 9 tks / 39 mins (Dan Costa – p; Roberto Menescal, Romero Lubambo, Custodio Castelo – ac.g; Nelson Faria – el.g; Jorge Helder – b; Teco Cardoso – fl; Seamus Blake – ts;) Линк предоставил Dan Costa Леонид АУСКЕРН