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Antonio Adolfo - Encontros – Orquestra Atlantica
12.07.2018
Довольно много альбомов бразильского пианиста и композитора Антонио Адольфо мне довелось слышать и рецензировать, но записей с большими составами среди них не было. Как оказалось, их не было вообще, а Адольфо уже давно вынашивал мечту поработать с биг-бэндом, который бы одинаково хорошо ориентировался и в джазе, и в бразильской музыке. Мечта начала становиться реальностью, когда Антонио услышал в Рио-де-Жанейро выступление Orquestra Atlantica, ансамбля, который существует с 2012 года. Надо тут же отметить, что биг-бэнды – в принципе редкость в бразильской музыке. А Orquestra Atlantica так впечатлил одного из виднейших бразильских композиторов и музыкантов, что именно этот состав он пригласил поработать над совместным проектом. Результатом сотрудничества и стал представляемый альбом.
Правда, имена многих участников состава, например, гитариста Амуэдо, трубача Садока, саксофониста Мартинса и некоторых других, и раньше фигурировали в составе комбо, с которыми записывался Антонио Адольфо. Но здесь они все представлены вместе, работают, как единое целое, что, безусловно, придает музыке новое качество. Музыкальная же программа альбома состоит, за исключением классической композиции Майлса Дэвиса Milestones, из пьес Антонио Адольфо, новых и уже хорошо известных, вроде его хита Sa Marina. А вообще, названия многих его композиций выглядят, как визитная карточка бразильской культуры в целом. Africa Bahia Brasil – чем не иллюстрация африканских влияний в бразильской культуре, да еще и с указанием главного их центра. Partido Samba-Funk – тут и в названии, и, главное, в музыке – слияние ритмов самбы с афроамериканским фанком в танцевальном груве. Capoeira Yá – это джазовый гимн знаменитой бразильской борьбе-танцу. НУ, и, конечно, особое место принадлежит Saudade – исключительно бразильскому явлению, музыке, воспевающей особое чувство сладкой грусти.
Отлично передал это чувство флюгельгорн Джесси Садока. А вообще ярких сольных эпизодов в альбоме много. Солируют и духовики, что вполне естественно, и сам Антонио Адольфо. Его игра особенно хороша в медленных и среднего темпа пьесах, например, Delicada Jazz Waltz или Atlantica. В последней пьесе мы слышим вдобавок и вокальную партию лидера бэнда. Ну, а именно биг-бэндовую суть проекта лучше всего передают мощные риффы всей немаленькой духовой секции. Биг-бэнд по-бразильски – это здорово! © & (p) 2018 AAM Music 10 tks / 53 mins (Antonio Adolfo – p, voc (tk 3); Nelson Faria, Claudio Jorge – ac.g; Leo Amuedo – el.g; Jorge Holder – b; Rafael Barata – dr; Ze Renato – voc; Serginho Trombone – valve tb; Jesse Sadoc – tp, flg; Gesiel Nascimento – tp; Marcelo Martins – ts, fl; Danilo Sinna – as, fl; Levi Chaves – bars, ss; Aldivas Ayres, Wanderson Cunha – tb; Marcos Nimrichter – acc; Dada Costa – perc;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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