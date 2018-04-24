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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Bao Jian / Hu Jian Bing / Gao Hong - Chinese Buddhist Temple Music

стиль:
24.04.2018

Bao Jian / Hu Jian Bing / Gao Hong - Chinese Buddhist Temple Music
Для кого-то - просто экзотика, для кого-то – путь приобщения к религиозной духовности, для кого-то – прикосновение к музыкальному наследию одной из древнейших цивилизаций нашей планеты. Мне ближе именно третий вариант, и в этом качестве представляю вашему вниманию альбом Chinese Buddhist Temple Music, который выходит в конце апреля на британском лейбле ARC Music.

«Китайская буддистская храмовая музыка» - так переводится это название. В буддистских храмах Китая музыка звучала издавна, и в каждом храме были свои музыкальные традиции. В данном случае речь идет о совершенно конкретном храме. Храм Жихуа («Храм Достигнутой Мудрости) в Пекине был основан в эпоху династии Мин, в 1443 году. Это один из самых интересных буддистских храмов столицы Китая. Музыка этого храма представляет собой смесь собственно сакральной буддистской музыки с придворной музыкой, звучавшей в императорском дворце, и народной музыкой. Традиции музыки храма Жихуа не прерываются уже 27 поколений! То есть в каждом из этих поколений был выдающийся мастер-музыкант, сохранявший и развивавший присущую Жихуа манеру исполнения и репертуар. Нынешний, 27-й мастер такой музыки, Бао Чжан, ученик Ху Чжихоу, - один из участников этой записи.

Бао Чжан играет на гуаньци (это северный вариант названия его инструмента, более известного, как просто гуань) – духовом язычковом инструменте с цилиндрическим стволом, дальнем родственнике гобоя в западной классической музыке или дудука в армянской традиционной музыке. Инструмент это очень древний, широко использоваться в придворной музыке стал еще в эпоху династии Тан, а в буддистский обиход вошел в XIV веке. Бао Чжан, выпускник Центральной консерватории в Пекине, одним из первых принес буддистскую храмовую музыку на широкую сцену, как собственно в Китае, так и за рубежом. Обладатель многих наград у себя на родине, в Европе и в Штатах, Бао Чжан неоднократно представлял музыку храма Жихуа на самых престижных сценах.

Вторым исполнителем на духовых в этой записи является Ху Чжанбин. Также выпускник Центральной консерватории в Пекине, он является сегодня президентом Ассоциации китайских сценических искусств в США, участником организованной Йо Йо Ма группы Silk Road Ensemble и желанным солистом для многих знаменитых оркестров. Ху Чжанбин играет на тоже очень древнем и необычном духовом инструменте, восходящем к эпохе Чжоу, называется он шен. Это своеобразный губной орган из бамбуковых или тростниковых трубок различной длины, вионтированных в чашеобразный корпус с мундштуком.

Компанию этим духовым составляет струнный народный инструмент пипа - четырехструнная китайская лютня. На ней играет Гао Хонг, тоже выпускница консерватории, тоже увенчанная многочисленными наградами, среди которых и престижнейшая Global Music Award 2012 года за блистательное инструментальное соло. Гао Хонг с успехом гастролировала во многих странах мира, а в 2016 году ее учеьник по игре на пипе впервые увидел свет на английском языке.

Трио этих выдающихся мастеров исполняет традиционную для храма Жихуа композицию-сюиту Zhou Jin Tang (к сожалению, не знаю, как переводится это название), состоящую из четырех отдельных частей, каждая из которых имеет свое отдельное название. Музыка утонченная, звучащая преимущественно в верхних регистрах, музыка, если хотите, медитативная, строгая, со своим своеобразным построением и необычной тембральной окраской звучания трех древних инструментов, с причудливым ритмическим рисунком. Не думаю, что среди наших читателей много знатоков китайской музыки, а храмовой буддистской – тем паче. Однако, уверен, что посещают сайт люди, которые оценят возможность услышать сторль редкий музыкальный подарок из Китая, преподнесенный нам благодаря специализирующейся на этнической музыке самого разного происхождения фирме ARC Music.

© & (p) 2018 ARC Music

4 tks / 48 mins

(Bao Jian – guanzi; Hu Jian Bing – sheng; Gao Hong – pipa;)

Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай

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