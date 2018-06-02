Wozzeck - Fact I

Впервые доводится мне писать об альбоме, который одновременно вышел на двух авангардно-экспериментальных лейблах – московском Topot Records и петербургском Intonema Records (знатоки разберутся на каком из составляющих этого определения стоит ударение для каждой из фирм). При идентичном контенте у каждого издания свое оформление. Соответственно, сразу же возник вопрос, какую из них ставить в титул обзора. После долгих сомнений выбор был сделан в пользу русскоязычной «топотовской» обложки (по примитивному принципу «кто раньше встал – того и тапки»: линк из Москвы пришел на мой электронный ящик первым), зато все данные по релизу приведены по-английски – как у Intonema).
Ну, а теперь переходим к самому обзору. Итак, Wozzeck существующий с 2007 года проект питерского музыканта Ильи Белорукова, в котором сегодня участвуют также Михаил Ершов и Константин Самоловов. Все эти имена хорошо известны в российском и, особенно, петербургском экспериментальном андеграунде, а Илья является еще и основателем лейбла Intonema. Извините за капельку культуртргерства, но мне почему-то кажется, что не для всех наших читателей название проекта - говорящее. А оно именно таково. «Воццек» - так называлась написанная в 1922 году опера Альбана Берга, одного из лидеров тогдашнего академического авангарда – новой венской школы, считающаяся одной из вершин авангардного искусства ХХ века. В рамках этого проекта (далеко не единственного для Белорукова), было издано шесть альбомов под одинаковым названием Act c порядковым номером, стилистика которых менялась от затейливых свободных импровизаций в духе Джона Зорна до столь радикальных экспериментов, по сравнению с которыми чародей из нью-йоркского Даутауна выглядит почти замшелым традиционалистом. Диски Wozzeck выходили не регулярно, а последние три года проект не проявлял активности. Изменения настали летом 2017 года, когда в формате трио Wozzeck возродился, чтобы выступить на концерте с московской группой «Бром» (птенец из «топотовского» гнезда). Альбом был записан живьем 5-6 июля 2017 года и содержал музыку разных лет, написанную Ильей Белоруковым и объединенную в единое целое под удачным названием Fact I – тут и связь с прошлым (отличие в одну букву), и многозначительное объявление о начале новой серии записей.
Сложную структуру записи я бы кратко охарактеризовал, как «метаморфозы звука» с постоянной «игрой на понижение» (не в биржевом, понятно, смысле) его громкости, внедрением в саунд все новых и новых элементов – нойза, конкретных записей и вплоть до полной тишины. Начинается Fact I с мощного и ритмически четко организованного мат-рока, где синтезатор, бас-гитара и ударные не на шутку испытывают крепость барабанных перепонок слушателей. Эта часть длится примерно минут десять, причем накал страстей медленно и почти незаметно снижается, пока, ко второй трети композиции, вы уже со всей ясностью не обнаруживаете, что инструменты играют гораздо тише, выверенная «линия партии» распадается на отдельные невнятные «тропинки», густо усеянные конкретными звучаниями, а к концу композиции, напряженно вслушиваясь в почти абсолютную тишину, вы с удивлением обнаруживаете, что слышите в основном совершенно посторонние звуки (в моем случае – работающего на кухне телевизора и хлопот жены по приготовлению ужина). Понятно, что при каждом новом прослушивании эта финальная часть постоянно будет меняться и будет абсолютно индивидуальной для каждого слушателя. Именно так и задумывали эту вещь Илья Белоруков и его коллеги. Не хочу превращать скромный обзор в коллекцию цитат, а потому просто сошлюсь на большое интервью, данное музыкантами Wozzeck Евгению Галочкину, где создатели музыки очень подробно рассказывают о Fact I: var m='hr'+'ef="https://syg.ma/'+'@'+'taw'+'pot/khochu-zdies-bliuz-ili-poshumim-tikhonko-intierviu-s-ghruppoi-wozzeck">https://syg.ma/@tawpot/khoch';document.write(''+m+'');. Любителям авангардных экспериментов очень рекомендую почитать и, конечно же, послушать эту работу.
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