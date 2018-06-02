Wozzeck - Fact I

Вы можете тщательнейшим образом исследовать географическую карту мира, но такого места, как Телавана вы там не найдете. Нет Телаваны! Есть Тель-Авив в Израиле, есть Гавана на Кубе, а Телаваны нет! И все-таки она есть. Она создана ...