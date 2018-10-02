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Minyeshu - Daa Dee
02.10.2018
Баюшки-баю: этот ласковый усыпляющий ритм, эта музыка слов – одни из первых звуков, которые слышит вступающий в жизнь маленький человечек. Так выглядит эта простейшая колыбельная по-русски. Да-ди – это то же самое, только по-амхарски. Так убаюкивают малышей в Эфиопии. Так назвала свой четвертый альбом эфиопская певица Минешу (полное имя – Минешу Кифле Тедла).
Минешу родилась на востоке страны, в городе Дыре-Дауа (Geletuma – “Спасибо!» так называется одна из песен альбома, посвященная родному городу певицы). Уже в 17 лет Минешу, переехав в столицу страны Аддис-Абебу, вошла в состав труппы Национального театра Эфиопии, где познакомилась с грандами местной сцены и многому у них научилась. В 1996 году Минешу отправилась в Европу, и, после недолгой остановки в Бельгии, окончательно поселилась в Нидерландах. Минешу часто гастролирует в Европе и Африке, выступала, к примеру, на панафриканских фестивалях искусств вместе с такими признанными звездами, как Анжелик Киджо или Салиф Кейта.
В новом альбоме из 13 песен, записанном в одной из студий Эйндховена, все тексты принадлежат ее перу, а музыку и аранжировки Минешу сочиняла в тесном сотрудничестве со своим клавишником, музыкальным директором проекта и со-продюсером Эриком ван де Лестом. World music, а именно к этому направлению приндлежит альбом Daa Dee, многолика, но Минешу и ван де Лест выбрали вариант, максимально адаптированный для западного слушателя. В большой команде музыкантов, работавших над проектом, преобладают голландцы, играющие на саксофонах, гитарах и других «западных» инструментах. В саунд альбома вплетен звук только двух традиционных эфиопских инструментов, выдувной одноствольной деревянной флейты и эфиопской лютни месенку, на которых обычно играют народные певцы – азмари. В Daa Dee на них играют земляки Минешу. При всем при этом Минешу широко использует мелодические и ритмические рисунки разных регионов Эфиопии. Особенно тут надо отметить стиль тицита – своего рода аналог афроамериканского блюза или португальской музыки фаду – здесь тоже преобладают грустно-ностальгические нотки. В этой манере Минешу поет титульную песню альбома, а также такие песни, как Yetal или Yeselam Ayer. Но есть тут и более веселые, энергичные номера, такие, как Hailo Gaja, есть эфиопский вариант госпел: Temesgen, горячее обращение к создателю всего сущего. Так что, программа весьма разнообразна и интересна, альбом слушать легко, но аутентичность народной музыки в какой-то степени принесена в жертву этой легкости звучания. Впрочем, это компенсируется также богатым модуляциями, глубоким и красивым голосом эфиопской певицы. © & (p) 2018 ARC Music 13 tks / 61 mins (Minyeshu Kifle Tedla - lead and backing voc; Eric van de Lest – keyb, dr, perc, p, backing voc; Bas Bouma - dr, perc; Wouter Schueler, Leon Steuns – saxes; Anton Goudsmit, Paul Willemse, Gijs Batelaan – g; Wilbrand Meischke, Guy Wanzambi – b; Mellie Oudejans – vi; Arefayne Bisrat – masenqo; Rob Keeris, Peter de Hoop – tb; Harm Langermans– tp; Mike Roelofs– keyb; Yimam Mohammed - washint fl; Edward Capel – cl;) Линк предоставили Amelia Zimmatore, ARC Music; Angie Lemon Леонид АУСКЕРН
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