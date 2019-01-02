Вiктар Сямашка / Лявон Нарушэвiч - Пра сваë

Вряд ли все белорусские, и даже все минские поклонники импровизационной музыки смогли посетить 22 декабря уже прошедшего года минский музей-мастерскую З.И.Азгура, где давали концерт Виктор Семашко и Леонид Нарушевич. Некоторые же, вроде меня, бездарно пропустили это событие по причинам, которые сейчас кажутся мелкими и совсем не обязательными. Но – не все потеряно! То есть атмосфера живого концерта, увы, утрачена безвозвратно, но, к счастью, оперативно, уже через неделю в Сеть выложена запись этого концерта, и программа под названием «Про свое» превратилась в сетевой альбом, который вполне доступен по адресу https://viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com/album/pra-svajo
.
А событие было действительно незаурядным. Когда-то Виктор Семашко входил в состав группы «Князь Мышкин», первого белорусского ансамбля импровизационной музыки, организованного Леонидом Нарушевичем еще в самом начале 90-х. Виктор постепенно стал в «Князе» основным партнером Леонида, а потом ушел «на вольные хлеба», создал целый ряд своих проектов и перманентно меняющих конфигурацию коллективов (Viktar Siamaška dy Kumpanija, Fantastic Swimmers и др.). Леонид Нарушевич продолжал работу, как в рамках «Князя Мышкина», так и вне оных, а последние годы взял на себя еще и функции опекуна и промотера многих креативных белорусских музыкантов, вне зависимости от жанра исполняемой ими музыки, под эгидой своего «долгоиграющего» проекта «Живой уголок» на площадке того же музея Азгура. Сегодня Нарушевич и Семашко стоят вровень в качестве лидеров импровизационной музыки в Беларуси. При этом они частенько выходят на одну сцену в рамках различных концертов или фестов («узок круг этих революционеров», да и «страшно далеки они от народа», который в массе своей предпочитает попсу), но вот так, чтобы отыграть вместе целую программу, - это редкость: за несколько лет - раз, много – два.
«Про свое» музыканты вели импровизационные разговоры (их в этой программе оказалось девять) с помощью гитары (Нарушевич) и целой линейки духовых (Семашко). В пьесе под названием A chto? оба мэтра еще и поиграли в вокальную импровизацию. А что – совсем неплохо! Ну, а со своим «основным оружием» оба выглядели еще более эффектно: и в стартовой, «разогревающей» и исполнителей, и публику Marhines, и в Rytary с ее драматичным финалом, и в блистательной композиции с очень предпраздничным названием (напомню – дело было 22 декабря) Bul-bul, и в самой яркой, на мой вкус, многоплановой и очень эмоциональной композиции Jazafat (джаз плюс газават?). Кстати, и вокал прозвучал в программе еще раз, но уже в фолковой окраске, когда в Kaladuj музыкантов поддержал Роман Ярош. Скучать зрителям «Про свое» явно не пришлось.
В анонсе концерта Леонид и Виктор были названы, соответственно, «отцом и сыном белорусской импровизации». Продолжить это сравнение не решусь, боясь кощунственно задеть чувства верующих, хотя даже по записи слышно, что в зале музее в тот вечер что-то витало… Лучше сравню Нарушевича и Семашко, больших мастеров своего дела, с шахматными гроссмейстерами. Есть такое понятие: «гроссмейстерская ничья». В шахматах оно носит несколько негативный оттенок: дескать, договариваются два «гросса» - а давай-ка мы друг с другом распишем ничейку, а очки будем отбирать у слабейших. Гроссмейстерскую ничью зафиксировал тот вечер в музее Азгура, но без всякого негатива: Нарушевич и Семашко – это действительно гроссмейстеры импровизации, равных им в нашей стране на сегодня, и по творческой активности, и по потенциалу креативности, на мой взгляд, нет. Кто лучше – сама постановка вопроса мне кажется тут неуместной. Действительно, ничья. Гроссмейстерская. Впрочем, почему ничья? Очень даже «чья»! Наша с вами! Тех, кто слышал и кто еще будет слушать «Про свое». © 2018 9 tks / 54 mins (Lavon Naruševič – g, voice; Viktar Siamaška – winds, voice; with Raman Jaraš – voice (tk 8);) Линк предоставил Леонид Нарушевич Леонид Аускерн