Вiктар Сямашка / Лявон Нарушэвiч - Пра сваë

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Вiктар Сямашка / Лявон Нарушэвiч - Пра сваë

стиль:
02.01.2019

Вiктар Сямашка / Лявон Нарушэвiч - Пра сваë
Вряд ли все белорусские, и даже все минские поклонники импровизационной музыки смогли посетить 22 декабря уже прошедшего года минский музей-мастерскую З.И.Азгура, где давали концерт Виктор Семашко и Леонид Нарушевич. Некоторые же, вроде меня, бездарно пропустили это событие по причинам, которые сейчас кажутся мелкими и совсем не обязательными. Но – не все потеряно! То есть атмосфера живого концерта, увы, утрачена безвозвратно, но, к счастью, оперативно, уже через неделю в Сеть выложена запись этого концерта, и программа под названием «Про свое» превратилась в сетевой альбом, который вполне доступен по адресу https://viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com/album/pra-svajo .

А событие было действительно незаурядным. Когда-то Виктор Семашко входил в состав группы «Князь Мышкин», первого белорусского ансамбля импровизационной музыки, организованного Леонидом Нарушевичем еще в самом начале 90-х. Виктор постепенно стал в «Князе» основным партнером Леонида, а потом ушел «на вольные хлеба», создал целый ряд своих проектов и перманентно меняющих конфигурацию коллективов (Viktar Siamaška dy Kumpanija, Fantastic Swimmers и др.). Леонид Нарушевич продолжал работу, как в рамках «Князя Мышкина», так и вне оных, а последние годы взял на себя еще и функции опекуна и промотера многих креативных белорусских музыкантов, вне зависимости от жанра исполняемой ими музыки, под эгидой своего «долгоиграющего» проекта «Живой уголок» на площадке того же музея Азгура. Сегодня Нарушевич и Семашко стоят вровень в качестве лидеров импровизационной музыки в Беларуси. При этом они частенько выходят на одну сцену в рамках различных концертов или фестов («узок круг этих революционеров», да и «страшно далеки они от народа», который в массе своей предпочитает попсу), но вот так, чтобы отыграть вместе целую программу, - это редкость: за несколько лет - раз, много – два.

«Про свое» музыканты вели импровизационные разговоры (их в этой программе оказалось девять) с помощью гитары (Нарушевич) и целой линейки духовых (Семашко). В пьесе под названием A chto? оба мэтра еще и поиграли в вокальную импровизацию. А что – совсем неплохо! Ну, а со своим «основным оружием» оба выглядели еще более эффектно: и в стартовой, «разогревающей» и исполнителей, и публику Marhines, и в Rytary с ее драматичным финалом, и в блистательной композиции с очень предпраздничным названием (напомню – дело было 22 декабря) Bul-bul, и в самой яркой, на мой вкус, многоплановой и очень эмоциональной композиции Jazafat (джаз плюс газават?). Кстати, и вокал прозвучал в программе еще раз, но уже в фолковой окраске, когда в Kaladuj музыкантов поддержал Роман Ярош. Скучать зрителям «Про свое» явно не пришлось.

В анонсе концерта Леонид и Виктор были названы, соответственно, «отцом и сыном белорусской импровизации». Продолжить это сравнение не решусь, боясь кощунственно задеть чувства верующих, хотя даже по записи слышно, что в зале музее в тот вечер что-то витало… Лучше сравню Нарушевича и Семашко, больших мастеров своего дела, с шахматными гроссмейстерами. Есть такое понятие: «гроссмейстерская ничья». В шахматах оно носит несколько негативный оттенок: дескать, договариваются два «гросса» - а давай-ка мы друг с другом распишем ничейку, а очки будем отбирать у слабейших. Гроссмейстерскую ничью зафиксировал тот вечер в музее Азгура, но без всякого негатива: Нарушевич и Семашко – это действительно гроссмейстеры импровизации, равных им в нашей стране на сегодня, и по творческой активности, и по потенциалу креативности, на мой взгляд, нет. Кто лучше – сама постановка вопроса мне кажется тут неуместной. Действительно, ничья. Гроссмейстерская. Впрочем, почему ничья? Очень даже «чья»! Наша с вами! Тех, кто слышал и кто еще будет слушать «Про свое».

© 2018

9 tks / 54 mins

(Lavon Naruševič – g, voice; Viktar Siamaška – winds, voice; with Raman Jaraš – voice (tk 8);)

Линк предоставил Леонид Нарушевич

Леонид Аускерн
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард

Еще из раздела издано в 2018г.

Carol Liebowitz / Bill Payne - SPIDERWEBMANDALA

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: третье течение, академическая музыка, авангард
  • страна: США
Новый релиз Line Art Records – это новая встреча с американской пианисткой Кэрол Либовиц, исполнительницей с хорошей классической школой и вкусом к импровизационной музыке. Дуэт – один из любимых ее форматов. Ранее мы писали о ...
подробнее
02.01.2019

Carol Liebowitz / Birgitta Flick - Malita-Malika

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: США, Германия
Дуэт исполнительниц, из которых творчество одной (Кэрол Либовиц) неплохо знакомо нашим постоянным читателям, а вот с другой (Биргитта Флик) встречаемся впервые. Пианистка из Нью-Йорка с академическим багажом и высокой репутацией в джазовом ...
подробнее
02.01.2019

Catarina Dos Santos - Rádio Kriola/Reflections on Portuguese Identity

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кроссовер
  • страна: Португалия
Португалия одной из первых в Европе выстроила обширную колониальную империю, раскинувшуюся по трем континентам и одной из последних (в середине 70-х) ее окончательно растеряла. Но остался огромный португалоязычный мир с африканскими ...
подробнее
02.01.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com