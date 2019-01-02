Вiктар Сямашка / Лявон Нарушэвiч - Пра сваë

Дуэт исполнительниц, из которых творчество одной (Кэрол Либовиц) неплохо знакомо нашим постоянным читателям, а вот с другой (Биргитта Флик) встречаемся впервые. Пианистка из Нью-Йорка с академическим багажом и высокой репутацией в джазовом ...