Bill Overton - Only Love Can Do That

«Ключик» к названию нового, третьего по счету, альбома Билла Овертона Only Love Can Do That («На это способна только любовь») «спрятан» в цитате из одного из высказываний Мартина Лютера Кинга: «Темнота не может пробить темноту, на это способен только свет. Ненавистью нельзя победить ненависть, на это способна только любовь». Любовь Билл Овертон считает главной движущей силой всего происходящего. В любви в самых разных формах он видит основу своей жизни, она для Билла - источник вдохновения и творческих идей. Не сомневаюсь, она помогала и в работе над этой программой.
Овертон – человек много повидавший. Он родился еще в 1954 году в Мемфисе – городе, славном своими музыкальными традициями. Работал музыкант в основном в Нью-Йорке и Чикаго, сотрудничал со многими видными джазовыми исполнителями, активно преподавал и сейчас продолжает заниматься педагогической деятельностью. Овертон – универсал. В Only Love Can Do That он предстает и как вокалист, и как исполнитель на тенор-саксофоне, кларнете, флейтах, гитарах, а также как лидер трио, но трио весьма своеобразного по составу. Билл отказался от традиционной ритм-группы: бас плюс ударные. Вместо этого ему ассистируют пианист Джереми Кан и второй гитарист Брайан Уилки.
С этим составом Билл Овертон подготовил общирную и довольно разнородную программу из девятнадцати треков. Преимущественно это прпоизведения классиков американской The Great American Songbbok: Джерома Керна, Хоуги Кармайкла, Ричарда Роджерса, Джимми Уэбба, но есть в ней и вещи, скажем, Стиви Уандера (You And I) и Леннона с МакКартни (Across The Universe). Часть композиций представлена в чисто инструментальной версии, но в большинстве случаев мы слышим еще и приятный баритон Билла. Поет он в манере, характерной для эпохи «большого стиля», которую я условно назову «синатровской», даром, что исполняются эти стандарты с камерным составом. Но при этом, довольно неожиданно, появляется в программе и Who Am I to Say?
, исполняемая Овертоном под гитару в фолк-роковом духе. И, честно говоря, такой Овертон мне оказался ближе. Ну, а его мастерство, как инструменталиста, слушатель может отметить уже с первого трека I Won’t Dance с образцовым соло на тенор-саксофоне. Вот такой несколько пестрый альбом, нацеленный на аудиторию с самыми разными вкусовыми предпочтениями. Возможно, что-то любопытное для себя найдете в нем и вы. ℗ & © 2018 Bill Overton 19 tks / 67 mins (Bill Overton – voc, ts, fl, alto fl, cl, el. baritone g, ac. twelve-string g; Jeremy Kahn – p; Brian Wilkie – telecaster, pedal steel g); Линк предоставлен Scholz Productions Леонид АУСКЕРН