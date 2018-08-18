Bill Overton - Only Love Can Do That

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Bill Overton - Only Love Can Do That

стиль:
18.08.2018

Bill Overton - Only Love Can Do That
«Ключик» к названию нового, третьего по счету, альбома Билла Овертона Only Love Can Do That («На это способна только любовь») «спрятан» в цитате из одного из высказываний Мартина Лютера Кинга: «Темнота не может пробить темноту, на это способен только свет. Ненавистью нельзя победить ненависть, на это способна только любовь». Любовь Билл Овертон считает главной движущей силой всего происходящего. В любви в самых разных формах он видит основу своей жизни, она для Билла - источник вдохновения и творческих идей. Не сомневаюсь, она помогала и в работе над этой программой.

Овертон – человек много повидавший. Он родился еще в 1954 году в Мемфисе – городе, славном своими музыкальными традициями. Работал музыкант в основном в Нью-Йорке и Чикаго, сотрудничал со многими видными джазовыми исполнителями, активно преподавал и сейчас продолжает заниматься педагогической деятельностью. Овертон – универсал. В Only Love Can Do That он предстает и как вокалист, и как исполнитель на тенор-саксофоне, кларнете, флейтах, гитарах, а также как лидер трио, но трио весьма своеобразного по составу. Билл отказался от традиционной ритм-группы: бас плюс ударные. Вместо этого ему ассистируют пианист Джереми Кан и второй гитарист Брайан Уилки.

С этим составом Билл Овертон подготовил общирную и довольно разнородную программу из девятнадцати треков. Преимущественно это прпоизведения классиков американской The Great American Songbbok: Джерома Керна, Хоуги Кармайкла, Ричарда Роджерса, Джимми Уэбба, но есть в ней и вещи, скажем, Стиви Уандера (You And I) и Леннона с МакКартни (Across The Universe). Часть композиций представлена в чисто инструментальной версии, но в большинстве случаев мы слышим еще и приятный баритон Билла. Поет он в манере, характерной для эпохи «большого стиля», которую я условно назову «синатровской», даром, что исполняются эти стандарты с камерным составом. Но при этом, довольно неожиданно, появляется в программе и Who Am I to Say?, исполняемая Овертоном под гитару в фолк-роковом духе. И, честно говоря, такой Овертон мне оказался ближе. Ну, а его мастерство, как инструменталиста, слушатель может отметить уже с первого трека I Won’t Dance с образцовым соло на тенор-саксофоне. Вот такой несколько пестрый альбом, нацеленный на аудиторию с самыми разными вкусовыми предпочтениями. Возможно, что-то любопытное для себя найдете в нем и вы.

℗ & © 2018 Bill Overton

19 tks / 67 mins

(Bill Overton – voc, ts, fl, alto fl, cl, el. baritone g, ac. twelve-string g; Jeremy Kahn – p; Brian Wilkie – telecaster, pedal steel g);

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг

Еще из раздела издано в 2018г.

Antonio Adolfo - Encontros – Orquestra Atlantica

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
  • страна: Бразилия
Довольно много альбомов бразильского пианиста и композитора Антонио Адольфо мне довелось слышать и рецензировать, но записей с большими составами среди них не было. Как оказалось, их не было вообще, а Адольфо уже давно вынашивал мечту ...
подробнее
18.08.2018

Arnan Raz - Chains Of Stories

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Израиль
Израильский тенор-саксофонист Арнан Раз выпускает в феврале на лейбле с забавным названием Rabbit Rabbit Rabbit Records уже второй альбом своего квинтета. Chains Of Stories – полностью авторская работа молодого саксофониста и ...
подробнее
18.08.2018

Bao Jian / Hu Jian Bing / Gao Hong - Chinese Buddhist Temple Music

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Китай
Для кого-то - просто экзотика, для кого-то – путь приобщения к религиозной духовности, для кого-то – прикосновение к музыкальному наследию одной из древнейших цивилизаций нашей планеты. Мне ближе именно третий вариант, и в этом ...
подробнее
18.08.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com