Bill McBirnie with Bernie Senensky - The Silent Wish

В принципе, сегодня в джазе немало флейтистов. Но для огромного большинства таких музыкантов флейта – это второй инструмент, наряду, например, с саксофоном. А вот «чистые» флейтисты - это «штучный товар», они были и остаются редкостью. Канадский флейтист Билл МакБирни – один из таких мастеров, и по своему уровню, технике и креативности является, на мой взгляд, одним из самых выдающихся флейтистов в современном джазе. Популярный у себя в Канаде, музыкант из Торонто заслуживает гораздо большей известности за пределами страны – как в США, так и в Европе. Что же касается Канады, то здесь Билла почитают, как прямого продолжателя традиций Мо Кофмана, одного из первых и очень успешных флейтистов в канадском джазе. Много лет с Кофманом работал пианист Берни Синенски, а 15 лет назад именно он привлек МакБирни к работе в The Moe Koffman Tribute Band. С тех пор они неоднократно играли и записывались вместе. Синенски принимал участие в записи двух альбомов Билла, один из которых, Paco Paco (2006) рецензировался на наших страницах, как и предыдущий альбом МакБирни Grain Of Sand, записанный с гитаристом Брюсом Джонсом и изданный в 2015 году.
И вот, спустя три года после Grain Of Sand, вновь в дуэте, вновь с Синенски, Билл МакБирни предлагает нашему вниманию свой новый проект The Silent Wish. Для Билла это совершенно особый альбом. Здесь позволю себе маленькое отступление. Не первый раз рецензируя работы МакБирни, я всегда уверен, что этот текст ему не понадобится разбирать с помощью весьма ограниченного в своих возможностях Google-переводчика. У Билла есть гораздо более компетентный переводчик – его русская по происхождению жена Светлана. И именно она имеет непосредственное отношение к появлению альбома The Silent Wish. Как пишет сам Билл, «Света годами просила меня записать альбом, составленный из ее любимых композиций, она говорила: «Билли, то, что нравится мне, понравится и другим». The Silent Wish – воплощение мечты супруги музыканта, делающее честь, как мастерству дуэта МакБирни-Синенски, так и ее вкусу.
Слушая альбом, понимаешь, что бразильская музыка – это общая любовь четы МакБирни. Здесь много босса-нов, как от классиков бразильского джаза, таких, как Луис Бонфа (Black Orpheus/Morning Of The Carnival), так и живущих в Канаде авторов бразильского происхождения (отмечу восхитительную мелодию Cabana Boy Мишеля Меле). Есть здесь и стандарты: Коул Портер, Кенни Дорэм, Чарли Хэйден, причем, скажем, Дорэм представлен тоже босса-новой Blue Bossa. Включено в альбом и совместное сочинение МакБирни и его предыдущего партнера Джонса Away From Home. С совершенно особым чувством слушаешь финальную пьесу What Are You Doing The Rest Of Your Life? Мишеля Леграна. И хотя понимаешь, что это совпадение, что альбом издан в конце 2018-го, а французский композитор ушел из жизни в начале текущего года, но эта мелодия, эти стихи супругов Бергманов, воспроизведенные на конверте альбома, воспринимаются как прощальный привет большому мастеру. И = конечно же, как гимн любви: строки «Когда ты стоишь перед тортом, украшенным свечами, как мне хочется стать одной из них, чтобы услышать твое безмолвно загаданное желание» стали эпиграфом всему альбому.
Любовь движет миром. Это не пустые слова. Почти физически ощущаешь, сколько любви вложил в эту музыку, в это исполнение, в этот альбом Билл МакБирни. Для меня это уже пятый его альбом, и, как мне кажется, он никогда ранее не играл столь вдохновенно. Речь не о всегда безупречной и виртуозной технике музыканта, а именно об эмоциональной стороне проекта. My Heart Belongs To Daddy Портера, Away From Home и леграновский финал альбома – это, на мой вкус, его вершины. Не забудем и прекрасную работу старого друга и партнера Берни Синенски – он хорош практически везде, но для меня особенно - в Cabana Boy. Лиричная (но без какой-либо слащавой сентиментальности) музыка The Silent Wish ставит этот проект в ряд лучших на сегодняшний день работ Билла МакБирни.
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