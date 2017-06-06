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Джаз для начинающих: с чего начать

06.06.2017

Джаз для начинающих: с чего начать
Большинство молодых людей совершенно ничего не знают о некогда популярном жанре музыки – джазе. Однако единожды услышав джазовую музыку, у многих появляется непреодолимое желание узнать больше об этом забытом в наши дни музыкальном стиле. Конечно, начать следует с самого основного – изучить информацию об истории джаза, об его знаменитейших представителях, о музыкальных инструментах, являющимися основными в данном музыкальном жанре и т. п. Сделать это можно, прибегнув к помощи интернета, или прочитав что-нибудь наподобие «Джаз для Чайников», или любого другого музыкального руководства, которое поспособствует легкому и быстрому освоению сложного мира современного джаза.

Стоит заметить, что многие ошибочно предполагают, что джазовая музыка, в особенной степени современная, достаточно сложная. Однако на самом деле джаз представляет собой одно из самых живых и энергичных музыкальных направлений, которое сильно повлияло на многие популярные музыкальные стили за последнее столетие.

Итак, давайте рассмотрим несколько советов о том, как новичкам окунуться в джазовый мир:
  1. Для начала, как уже отмечалось выше, стоит изучить необходимую литературу. Музыкальная литература достаточно разнообразна и среди многочисленных книг по музыке можно найти художественную литературу о джазе или джазовых направлениях, а также биографические книги о знаменитых джазовых музыкантах.
  2. Необходимо начать слушать классиков джазового жанра, те произведения, которые стали джазовыми стандартами.
  3. Изучайте современное джазовое искусство. В последнее время среди молодых талантов появляется достаточно большое количество импровизаторов, о которых следует узнать больше информации. Также необходимо следить за последними новостями, имеющими отношение к миру джаза.
  4. Выясните, какие в вашем городе есть клубы, в которых собираются все ценители джазовой музыки и где можно наслаждаться музыкальным исполнением произведений данного жанра.
  5. Слушайте радиостанции, на которых вещают передачи о джазовом направлении в музыке.
  6. За рубежом и в нашей стране проводится достаточное количество джазовых фестивалей, которые становятся все более и более популярными с каждым годом. Посещайте такие мероприятия и, тем самым, поддерживайте джазовую музыку.


Таким образом, желая приобщиться к миру джаза и полностью в него окунуться, стоит начинать с самого главного – полюбить джазовый мир и узнать о нем, как можно больше информации.


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