Джаз для начинающих: с чего начать

Большинство молодых людей совершенно ничего не знают о некогда популярном жанре музыки – джазе. Однако единожды услышав джазовую музыку, у многих появляется непреодолимое желание узнать больше об этом забытом в наши дни музыкальном стиле. Конечно, начать следует с самого основного – изучить информацию об истории джаза, об его знаменитейших представителях, о музыкальных инструментах, являющимися основными в данном музыкальном жанре и т. п. Сделать это можно, прибегнув к помощи интернета, или прочитав что-нибудь наподобие «Джаз для Чайников
», или любого другого музыкального руководства, которое поспособствует легкому и быстрому освоению сложного мира современного джаза.
Стоит заметить, что многие ошибочно предполагают, что джазовая музыка, в особенной степени современная, достаточно сложная. Однако на самом деле джаз представляет собой одно из самых живых и энергичных музыкальных направлений, которое сильно повлияло на многие популярные музыкальные стили за последнее столетие.
Итак, давайте рассмотрим несколько советов о том, как новичкам окунуться в джазовый мир:
- Для начала, как уже отмечалось выше, стоит изучить необходимую литературу. Музыкальная литература достаточно разнообразна и среди многочисленных книг по музыке можно найти художественную литературу о джазе или джазовых направлениях, а также биографические книги о знаменитых джазовых музыкантах.
- Необходимо начать слушать классиков джазового жанра, те произведения, которые стали джазовыми стандартами.
- Изучайте современное джазовое искусство. В последнее время среди молодых талантов появляется достаточно большое количество импровизаторов, о которых следует узнать больше информации. Также необходимо следить за последними новостями, имеющими отношение к миру джаза.
- Выясните, какие в вашем городе есть клубы, в которых собираются все ценители джазовой музыки и где можно наслаждаться музыкальным исполнением произведений данного жанра.
- Слушайте радиостанции, на которых вещают передачи о джазовом направлении в музыке.
- За рубежом и в нашей стране проводится достаточное количество джазовых фестивалей, которые становятся все более и более популярными с каждым годом. Посещайте такие мероприятия и, тем самым, поддерживайте джазовую музыку.
Таким образом, желая приобщиться к миру джаза и полностью в него окунуться, стоит начинать с самого главного – полюбить джазовый мир и узнать о нем, как можно больше информации.