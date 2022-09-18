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Ефим Барбан – Российский джаз. Люди и репутации. От Валентина Парнаха до Германа Лукьянова
18.09.2022
Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» плотно сотрудничает с крупнейшим отечественным джазовым критиком и теоретиком Ефимом Семеновичем Барбаном. Здесь были изданы все его книги, как написанные на родине, так и создававшиеся уже «глядя из Лондона». Исследуя джазовый процесс, Барбан всегда рассматривал джаз в планетарном масштабе, сознавая, что основные тенденции и импульсы его развития исходили из США, где и родилась эта музыка. Европейский джаз долгое время оставался по большей части вторичным, эпигонским, и лишь с появлением фри-джаза, свободной импровизационной музыки, тесно связанной с академическим авангардом, европейские джазовые школы стали вровень с американской, а зачастую оказывались впереди заокеанских коллег. Возможно, поэтому в Советском Союзе Е.Барбан был страстным пропагандистом идей джазового авангарда, считая его столбовой дорогой развития джазового искусства. Именно Барбан оказал большое влияние на творчество трио ГТЧ, справедливо считая его одним из лучших в мире коллективов джазового авангарда. Как пишет в своей книге «Трио» Владимир Тарасов, «…мы иногда, благодаря Барбану, оттачивали нашу программу не хуже, чем во время репетиций».
Время все расставило по местам. С годами Ефим Семенович, не изменяя себе в чеканной строгости и логике текстов, стал заметно терпимее к другим джазовым направлениям и их адептам. В 2015 году издательство опубликовало уже одну его работу, целиком посвященную отечественному джазу: сборник «Квадрат. Из истории российского джаза». Но та книга была составлена из материалов самиздатского журнала «Квадрат», который с 1971 года вплоть до своего отъезда в Англию в 1984 году единолично редактировал Ефим Барбан, бывший и основным его автором. В силу своих взглядов, он посвящал основной корпус материалов джазовому авангарду. Книга, которую мы сегодня представляем, носит иной характер. 2022-й год отмечается в России, как год столетия российского джаза, отсчитывая его историю с первого выступления в Москве ансамбля Валентина Парнаха, состоявшегося 1 октября 1922 года. Именно в этой связи новая книга Ефима Барбана посвящена исключительно российскому джазу.
Это не история и не энциклопедия российского джаза с подробным разбором извилистых путей его развития. Новая книга составлена из 23 очерков, посвященных творческим судьбам российских джазовых музыкантов разных эпох, работавших в самых разных направлениях – от мейнстрима до авангарда. Сам автор определяет книгу, как написанную в «жанре интеллектуальной биографии». Некоторые из очерков уже публиковались в предыдущих работах автора, некоторые были переработаны и существенно дополнены для этого издания, некоторые, как, скажем, очерки о Валентине Парнахе или Вадиме Вядро, написаны, если я не ошибаюсь, специально для этой книги. Большинство текстов основано на многочисленных личных встречах и беседах Ефима Барбана со своими героями. Все ли заметные фигуры российского джаза в прошлом и настоящем удостоены персонального очерка? Безусловно, нет. Каждый легко вспомнит фамилии, которых нет в оглавлении книги. Что ж, авторское право выбирать тех или иных героев своих очерков. А кроме них, в книге присутствуют еще 33 «джазовых богатыря»: уникальные материалы личного архива автора, работавшего в начале 80-х годов над проектом «Советский новый джаз» - факсимильные копии лично заполненных 33-мя представителями тогдашнего советского джазового авангарда анкет, составленных Е.Барбаном.
Открывает же книгу блестящее эссе о нескладной и даже трагичной жизни Валентина Парнаха, человека, волею судьбы и обстоятельств случайно оказавшегося в неуместной для него роли «отца российского джаза». Хронологически (но не в последовательности расположения очерков в книге) завершает ее рассказ о прекрасной современной вокалистке Карине Кожевниковой. И это, пожалуй, единственный персонаж книги, чья творческая деятельность может быть полностью отнесена к российскому джазу. Все остальные ее герои в большей мере представляют не столько российский, сколько советский джаз с упором на период 50-х – 60-х годов, время возрождения джаза после долгого периода гонений, счастливо совпавшее и со временем политической «оттепели» на родине, и со временем бурной смены стилистических вех в развитии мирового (читай, американского) джаза. Правда, название может быть оправдано тем фактом, что автор включает в свою книгу портреты именно российских джазовых музыкантов, пусть и повлиявших на развитие национальных джазовых школ в постсоветских республиках (Юрий Парфенов – в странах Средней Азии, Ганелин, Тарасов и, особенно, Чекасин – в Литве). Особняком тут стоит очерк о талантливом саксофонисте Вадиме Вядро, работавшем в Риге, а затем переехавшим в США и не оставившим заметный след в латвийском джазе.
Кстати, Ефим Семенович с определенной горечью характеризует судьбы музыкантов, переехавших на постоянное место жительства в другие страны: Алексея Зубова и Вадима Вядро – в США, Вячеслава Ганелина и Романа Кунсмана – в Израиль, Анатолия Вапирова и Константина Носова – в Болгарию. По мнению автора, их творческий уровень в эмиграции упал. Допускаю, что ныне живущие и работающие в музыке Вапиров и Ганелин видят ситуацию по-другому, но Барбан считает именно так. Единственный из героев его книги, кому работа в США пошла на пользу, как пишет Барбан, - это Игорь Бутман. Став заметной фигурой на американской сцене, и вернувшись затем в Россию, Игорь, сочетающий таланты музыканта и бизнесмена, ныне является самым коммерчески успешным российским джазменом и даже, в некотором роде, парадной витриной российского джаза.
А за этой витриной продолжают работать или работали до недавнего времени в российском джазе люди, «заболевшие джазом» в одни годы с Барбаном: ветераны Давид Голощекин и Алексей Козлов, Геннадий Гольштейн и Герман Лукьянов. Немало копий было сломано автором в беседах с ними о направлениях развития любимой музыки. Но споры остались в прошлом. Очерки об этих музыкантах написаны в очень спокойном и нейтральном тоне. Да, подчеркивает автор, они видят джаз так, добились заслуженного успеха на своем пути, давайте принимать их такими, какие они есть, и ценить их за это. А эссе о недавно ушедшем Германе Лукьянове пронизано, как мне показалось, неподдельной и не слишком свойственной Барбану теплотой. Ефим Семенович с большим уважением говорит о Лукьянове, как о человеке, всегда делавшим только то, что он считал правильным и никогда себе не изменявшим. Возможно, поэтому именно портрет Германа Лукьянова украсил обложку книги «Российский джаз. Люди и репутации. От Валентина Парнаха до Германа Лукьянова».
Леонид АУСКЕРН
Ефим Барбан
Российский джаз. Люди и репутации. От Валентина Парнаха до Германа Лукьянова
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