Альманах «Эрмитаж». JAZZ: серьезное и курьезное». Выпуск 4

…Есть в русском языке красивое, хотя и пришедшее из языка другого, слово «альманах». От него веет чем-то вольным, живым и интересным, временем декабристов (альманах «Полярная звезда») или диссидентов (альманах «Метрополь»). Проникло в русский язык и другое слово, на мой взгляд, куда менее красивое: «фэнзин», от английского fan magazine, то есть «фанатский журнал». То, что делают составители уже четвертого по счету выпуска «Альманах «Эрмитаж». JAZZ: серьезное и курьезное» - это, по сути, типичный фэнзин. Но они (и я вместе с ними) предпочитают термин «альманах». Уж больно не похожи убеленные сединами Георгий Искендеров (автор идеи), Михаил Грин, Михаил Кулль и другие составители этого издания на каких-то поклонников панк-рока или ролевых игр, которым термин «фэнзин» подходит как-то органичнее…
Но вышеупомянутые составители «Альманаха «Эрмитаж» тоже фанаты, фанаты джаза. Они «заболели» этой музыкой давно, в конце сороковых- начале пятидесятых годов прошлого века и верность любимой музыке пронесли через всю жизнь. Любить джаз в такой стране, как Советский Союз, было занятием нелегким, а подчас и опасным. Эти люди ощущали на себе капризные извивы отношения властей к джазу, наблюдали появление сначала любительских, а потом все более и более профессиональных джазовых коллективов (кое-кто принимал в них живейшее участие), активно участвовали в создании первых джазовых клубов – они были и есть то, что называется «джазовая среда». Каждому из них есть, что вспомнить и рассказать. И они делали это, в том числе на страницах нашего издания, как в его бумажной, так и сетевой версии. Но идея Альманаха родилась позже, и для нее был необходим некий толчок.
Таковым стала книга американского басиста Билла Кроу Jazz Anecdotes. Кроу участвовал в турне бэнда Бенни Гудмэна по СССР и описал его в своем обширном эссе, опубликованном в интернете. Наш сайт писал в свое время об этой работе, увидевшей свет в виде книги в переводе Георгия Искендерова с участием Михаила Кулля и Гдалия Левина. Георгия, взявшегося теперь за Jazz Anecdotes, осенила богатая идея: занимательные и часто забавные небольшие истории из жизни американских джазменов, безусловно, интересны, но ведь и в истории отечественного джаза также можно найти немало любопытного! И делать это надо побыстрее, пока еще живы те, кто стоял у ее истоков. Так родилась мысль о создании альманаха, реализованная в 2018 году изданием «Альманах «Эрмитаж». JAZZ: серьезное и курьезное. Выпуск 1». Над ним работали, помимо упомянутых выше, Михаил Грин, Игорь Рыбак и Олег Черняев. Издание замышлялось, как некоммерческое, и его ограниченный тираж распространялся в рамках традиционного московского фестиваля «Джаз в саду «Эрмитаж», бессменным художественным руководителем которого является Михаил Грин. Кроме того, Альманах занял свое место и на страницах сайта «Джазовая библиотека имени Юрия Верменича».
Сложившаяся тогда структура Альманаха осталась неизменной и по сей день – напомню, что данный текст пишется в преддверии выхода в 2021 году уже четвертого выпуска Альманаха. Одна часть – главы из Jazz Anecdotes Билла Кроу (льщу себя надеждой, что какие-то из них будут предоставлены и нашему сайту), другая - воспоминания ветеранов отечественного джазового движения. Альманахи выходили ежегодно, включая и ковидный 2020-й (увы, в том году фестиваль не состоялся, и третий выпуск остался достоянием главным образом сетевых читателей). А вот содержание от выпуска к выпуску менялось – и довольно существенно.
Приступая к написанию этого текста, я не только внимательно прочел четвертый выпуск, но и просмотрел все предыдущие. «Американская» часть альманаха остается все это время неизменной, поэтому далее речь пойдет о части отечественной. В «пилотном», первом выпуске Альманаха именно его составители представили большую часть корпуса текстов – это естественно. Но они же – москвичи (независимо от сегодняшнего места проживания), что придало воспоминаниям определенную «москвоцентричность» (исключение - историограф ростовского джаза Ольга Коржова). С каждым следующим выпуском расширяется и список авторов, и их география. Скажем, во втором выпуске можно обнаружить уже и картинки джазовой истории Куйбышева, Риги, Киева. И от выпуска к выпуску эта тенденция нарастает, подобно тому, как к голосу одинокого певца прибавляются все новые и новые голоса – и перед нами уже достаточно мощный хор.
И вот я листаю «Альманах «Эрмитаж». JAZZ: серьезное и курьезное». Выпуск 4. Объем издания, как и ранее, достаточно солиден: более 250 страниц. Открывают его воспоминания сэра Всеволода Левенштейна (он более знаком поклонникам рок-музыки, как Сева Новгородцев) о легендарном ленинградском джаз-оркестре Иосифа Вайнштейна. А далее о своем первом московском клубе вспоминает Михаил Грин, о рижском «Аллегро» - Леонид Нидбальский, Георгий Искендеров воскрешает историю выступления на фестивале в Ньюпорте израильского ансамбля «Платина», большинство участников которого составляли выходцы из СССР. Интервью нынешнему израильтянину Михаилу Куллю дает другой нынешний израильтянин, легендарный Вячеслав Ганелин (если я правильно понял, этот текст уникален, поскольку предназначался специально для альманаха). Об истории ярославских фестивалей рассказывает Игорь Гаврилов. Историей своей любви к банджо делится из Тюмени Всеволод Бессараб, а как игрался джаз (и не только) в ресторанах Москвы вспоминает трубач Александр Полонский. О скандальном концерте «Арсенала» в Воронеже в густо-застойные годы пишет Александр Кремер. Памяти ударника Валерия Буланова посвящает свой материал Александр Забрин.
Словом, человеку, любящему джаз, будет не скучно с этой книгой. Тут есть, что почитать, и есть на что посмотреть. Это тема отдельная. С самого первого выпуска Альманаха каждый текст сопровождают совершенно уникальные фотографии, зачастую извлеченные из личных архивов авторов. Кроме того, с того же первого выпуска делится с Альманахом своими фотоработами известнейший российский джазовый фотограф Александр Забрин. В этом, четвертом выпуске, можно посмотреть мини-вернисаж под названием «Альбом наугад» другого выдающегося мастера джазовой фотографии Павла Корбута. В одном из выпусков представлена великолепная галерея «лиц, опалённых джазом», созданная камерой и кистью фотохудожника Георгия Солонины. Уже традиционно для Альманаха, делится экспонатами своей коллекции джазовых афиш Геннадий Шакин. Есть здесь информация и об еще одном интереснейшем джазовом художнике и фотографе Владимире Садковкине.
Ее можно найти в многостраничной подборке биографий, размещенной в совершенно новом разделе Альманаха, дебютирующем именно в этом, четвертом выпуске. Всем известны разнообразные джазовые энциклопедии, посвященные музыкантам, играющим джаз. Составители Альманаха придумали нечто новое: Фэнциклопедию, где помещают материалы о людях, которые, как правило, сами не являются музыкантами, но для которых джаз стал важнейшей частью их жизни – организаторах фестивалей и клубов, журналистах, фотографах. Собираются они продолжать этот раздел и в дальнейшем.
Что ж, давайте поговорим в заключение о будущем. Первое, что хочется пожелать редколлегии альманаха – «Так держать!» Не знаю, ощущают ли они это сами, но, по-моему, Альманах уже в чем-то перерос первоначальную идею и продолжает развиваться дальше. Люди, придумавшие и создающие Альманах, нашли особую нишу в джазовой журналистике и планомерно «обустраивают» ее. Возможно, Альманах станет еще интереснее, если наряду с голосами людей преимущественно старшего поколения, в издании появятся серьезные и курьезные истории от представителей среднего и молодого поколения пост-советского джаза, если составителям удастся «расколоть» на какие-то, пусть короткие истории, того же Бутмана, Кондакова, Шилклопера, Круглова…. Да, советы давать легко, воплощать их в жизнь – гораздо сложнее. Поэтому, вместе с благодарностью редколлегии Альманаха, хочется пожелать людям, задумавшим и воплощающим его в жизнь энергии, креативности и, конечно, здоровья. До новых выпусков!
Леонид АУСКЕРН