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Ефим Барбан – Джазовые контакты. Встречи и судьбы. От Дюка Эллингтона до Орнетта Колмана

25.10.2021

Ефим Барбан – Джазовые контакты. Встречи и судьбы. От Дюка Эллингтона до Орнетта Колмана
Название своей новой книги Ефим Барбан построил по тому же принципу, что и двух предыдущих, но вот содержание тут совсем иное. После двух экскурсов в мир академической музыки, посвященных композиторам («Искусство возможного. Встречи с музыкантами ХХ века. От Мессиана до Штокхаузена») и исполнителям («Колесо Фортуны. Встречи и судьбы. От Паваротти до Хворостовского»), в своей четырнадцатой по счету книге автор вернулся на родную для него джазовую почву.

Во времена оны самая первая книга Е.Барбана «Черная музыка и белая свобода. Музыка и восприятие авангардного джаза» ходила в самиздате и ее читателями во всем огромном Советском Союзе были лишь немногочисленные любители джаза, до которых дошла эта большая, сложная и вызывавшая горячие споры работа. Потом, после эмиграции Е.Барбана в Великобританию, на имя автора, как водится, было наложено табу. Барбан исчез, мнилось советским идеологам, как исчезли, будто и не существовали, Корчной, Барышников или Войнович. Но времена изменились. Издательством «Композитор-Санкт-Петербург» на сегодня опубликован весь корпус работ виднейшего критика и теоретика джаза. Есть среди них и двухтомные «Джазовые портреты», есть и «Джазовые диалоги». В двух томах «Портретов» помещены очерки о более, чем ста семидесяти мастерах джаза, в «Диалогах» собраны интервью Е.Барбана с джазовыми музыкантами. Но при этом двухтомный выпуск «Портретов» состоялся в 2010 году, а «Диалоги» увидели свет и того раньше: в 2006-м. Тиражи музыкальных изданий, увы, не велики. Книги эти смогли прочесть далеко не все желающие. Да к тому же с момента их издания прошло уже немало лет. Подросло новое поколение любителей джаза, которому ориентиры от Барбана будут не лишними. Возможно, хотя и не обязательно, именно так рассуждал Ефим Семенович, проводя «инвентаризацию» своей обширной «портретной галереи». Вначале были отобраны те «портреты», с персонажами которых автор еще и беседовал лично (а с некоторыми и не раз). Их было много: ведущему джазовых программ Би-Би-Си довелось встречаться с большинством своих героев. Уже из этой группы автор выбрал те очерки-портреты, которые счел наилучшими и дополнил каждый материалами из интервью. Примерно так рождалась книга «Джазовые контакты. Встречи и судьбы. От Дюка Эллингтона до Орнетта Колмана».

В нее вошел тридцать один очерк о выдающихся джазовых музыкантах. Ефиму Барбану посчастливилось встречаться с каждым из них. Правда, интервью он брал только у тридцати: обстоятельного разговора с Дюком Эллингтоном в тогдашнем Ленинграде во время гастролей его оркестра в Советском Союзе в 1971 году не случилось. Появление рассказа об этом человеке выглядит весьма логичным. Барбан пишет о музыкантах разных стилистических направлений: тут и традиционалисты, и представители мэйнстрим-джаза, и музыканты авангарда. Ну, а Эллингтон стоит вне этих рамок, он выше них, он – сам по себе стиль, он – джазовый гений. Не стоит думать, что автор выбрал только портреты своих любимцев: таланливо можно изобразить и не слишком приятных личностей, и Барбан не скрывает личной антипатии к таким людям, как Брэкстон или Шепп, отдавая при этом дань и их таланту, и их вкладу в джаз. Любопытна география. Подавляющее большинство очерков посвящено американцам, что не удивительно, учитывая значение именно родины джаза. Только двое европейцев фигурируют в этой книге: Мишель Легран и Эван Паркер (я не учитываю очерки о таких мастерах, как англичанин Дэйв Холланд и новозеландец Алан Бродбент – оба давно живут в Штатах и по сути принадлежат именно к американской джазовой школе). Любопытен и расклад по инструментарию. Герои большей части очерков – саксофонисты, трубачи и пианисты. В эту компанию попал только один басист (все тот же Холланд) и уж совсем полностью проигнорировал Ефим Семенович ударников – даже обидно!

Две цветные вкладки запечатлели Барбана в беседах и со многими другими видными джазменами: тут и фон Шлиппенбах, и Пэйтон, и Менгельберг, и Оксли … Увы, выбор был сделан. Очерки о них в книгу не вошли, и это суверенное авторское право. В этом смысле может показаться странным, что обложку книги украшает фотография Майлса Дэвиса, портрета которого в книге нет. Но этот великий музыкант незримо присутствует чуть ли не в каждом втором очерке – с ним играли или испытывали его влияние (как и Колтрейна) очень многие из героев книги.

Книга Е.Барбана – не энциклопедия. Каждый портрет, каждый рассказ – это именно авторский взгляд на творчество того или иного музыканта, взгляд зоркий, точный, аргументированный и, конечно же, пристрастный. Коперник, как известно, создал гелиоцентрическую систему мира. Очерки, помещенные в этой книге, хотел того автор или нет, дают в совокупности картину джазового мироздания по Барбану – и его система мира весьма убедительна! Любителю джаза, надеюсь, будет очень интересно и полезно то, о чем пишет Барбан, но важно еще и как он пишет. Нельзя не оценить и огромную эрудицию автора, и чисто литературные достоинства книги. У Е.Барбана великолепный язык: не зря он является лауреатом литературной премии имени Андрея Белого – честь, которой удостаивались немногие литераторы! Финал каждого очерка, кода, говоря музыкальным языком, меня восхищает особо. Это готовые афоризмы в диапазоне от возвышенного панегирика до уничтожающего сарказма.

Мне не хотелось бы, чтобы этот текст воспринимался, как еще один панегирик – в данном случае автору книги. Но и чисто утилитарную пользу для любителя джаза от этой книги, и эстетическое удовольствие от ее прочтения действительно трудно переоценить.

Ефим Барбан

Джазовые контакты. Встречи и судьбы. От Дюка Эллингтона до Орнетта Колман

© Е.С. Барбан, 2021

© Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2021

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН


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