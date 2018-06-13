В середине июня
в книжных магазинах России стартуют продажи книги «Боб Дилан: 100 песен и портретов».
Боб Дилан — американский певец и поэт, чье творчество публикой и критикой отнесено к разряду исключительных. Представитель контркультуры, автор социальных и политических песен и один из самых коммерчески успешных исполнителей в мире, он почти полвека остается влиятельнейшей фигурой в американской культуре.
Обладатель «Грэмми» и «Оскара», Боб Дилан был отмечен Нобелевской премией по литературе 2016 года «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Эта награда вызвала немало недоуменных откликов. Но нет ничего лучше, чем самостоятельно проверить, насколько же прав был Нобелевский комитет, оценив тексты Боба Дилана.
Книга «Боб Дилан: 100 песен и портретов» – уникальное коллекционное издание, включающее нотные листы самых важных песен Дилана и личные истории, с ними связанные, в сопровождении ста редких фотографий.
Состав сборника был определен лично музыкантом, а некоторые из песен выбраны другими исполнителями, такими как Боно и сэр Пол Маккартни, и вместе с порой завораживающими и интригующими фотографиями они дают глубокое представление об эволюции Боба Дилана от героя фолк-музыки в вельветовой шапке до нераскаянного электрического рокера.
Русский перевод текстов Дилана представляет собой антологию русской поэзии, частный взгляд на его творчество множества поэтов и музыкантов, каждый из которых понимает и интерпретирует его по-своему.
Среди переводчиков песен Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко из группы «Ундервуд», Вася Васин из «Кирпичей», Александр Красовицкий из «Animal ДжаZ», Псой Короленко, Максим Немцов, Олег Пащенко, Дарья Суховей, Света Литвак и многие другие. Все тексты песен в книге даются билингвой – на языке оригинала и в переводе.
Книга «Боб Дилан: 100 песен и портретов» на «Лабиринте»: https://www.labirint.ru/books/646819/
Книга «Боб Дилан: 100 песен и портретов» на Ozon: https://www.ozon.ru/context/detail/id/146042351/