Yamabiko Quintet - Yamabiko Quintet

Биг-бэнды под руководством женщин давно уже не новость. Достаточно вспомнить два таких блистательных примера, как оркестры Тошико Акиоши или Марии Шнайдер. Приятно, что у них появились наследницы. Собственно говоря, появились они уже довольно давно. ...