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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Yamabiko Quintet - Yamabiko Quintet

Yamabiko Quintet - Yamabiko Quintet

04.03.2023

Yamabiko Quintet - Yamabiko Quintet

Экзотическое название этого квинтета и его одноименного проекта тесно связано с японским фольклором. «Ямабико» в дословном переводе с японского – это «эхо». Но так японцы называли горных духов ёкай, передразнивавших на разные голоса путников, многократно отраженное от причудливой формы скал эхо они считали голосами этих духов. Такое японское название дали своему проекту, однако, не японцы, а пятеро немецких музыкантов, работающих преимущественно в сфере фри-джаза и неидиоматической импровизации.

Вместе они представляют собой своеобразный сплав разных поколений немецкого авангарда. Самый опытный в этом составе – кларнетист Мишель Пилц (р.1945), работающий в Yamabiko Quintet на бас-кларнете. Он играл в Globe Unity Orchestra Александра фон Шлиппенбаха, а первый собственный коллектив возглавил еще в 1972 году. На десятилетие моложе хорошо знакомый нашим читателям универсальный мастер игры на ударных инструментах Клаус Кугель (р. 1959) и трубач Райнер Винтершладен (р.1956), с одинаковым успехом играющий рок, фанк и джаз. В сфере джаза он работал со многими известными европейскими и американскими музыкантами, от Тони Оксли и Пи Ви Эллиса и до соотечественников Клауса Кенига и также хорошо знакомого нашим читателям Норберта Штайна. Самые «юные» в квинтете – это басист Кристиан Рамонд (р.1962), игравший, кстати, одно время в трио Пилца, и саксофонист Франк Пауль Шуберт (р. 1965), которого мы представляли нашим читателям сравнительно недавно в трио с Учихаши и Кугелем (см. index.pl?act=PRODUCT&id=6396).

В программу общего альбома по две композиции принесли Винтершладен и Кугель, по одной – Пилц и Шуберт, пьеса Cloudscape – плод коллективного творчества всех участников квинтета, а композицию Sandrinella написал японский трубач Итару Оки, в свое время игравший с Пилцем. Авторы разные, но на стилистическую цельность альбома в целом это повлияло мало. Сам состав Yamabiko Quintet с его тремя духовиками и двумя представителями ритм-группы, как бы подсказывает возможную фабулу каждого из треков. И действительно, на авансцене здесь Пилц, Шуберт и Винтершладен. Часто они играют в унисон, и тогда кажется, что это единый многоголосый инструмент, взаимодействующий в свободной манере с контрабасом и ударными. Но нередко когда соло одного музыканта, скажем, трубача подхватывается саксофоном или бас-кларнетом, оправдывая название квинтета (помните: ямабико – эхо). Несколько раз, в Sandrinella и в собственной пьесе A Glimpse Of Its Destination, весьма экспрессивно солирует на ударных Кугель. А моим персональным фаворитом альбома я бы назвал пьесу, которая, как все то же эхо, повторяет и название ансамбля, и название проекта – Yamabiko Пилца, где очень хорош во вступлении и сам автор.

© & (p) 2023 Nemu Records

8 tks / 47 mins

(Michel Pilz – bass cl; Reiner Winterschladen – tp; Frank Paul Schubert – as, ss; Christian Ramond – b; Klaus Kugel – dr;)

Линк предоставил Klaus Kugel

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
авангард


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