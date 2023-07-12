Javier Nero Jazz Orchestra - Kemet: The Black Land
12.07.2023
В конце июня текущего года Outside In Music выпустила второй альбом тромбониста и композитора Хавьера Неро Kemet: The Black Land. Нашим читателям он знаком по своей первой большой работе Freedom (2020). Уже тогда можно было заметить, что для Хавьера важна не только музыка, которую он сочинил и исполняет, но и определенный месседж, который он стремится донести до своего слушателя. Тогда это было понятие свободы в современном обществе. Новый альбом также можно рассматривать в двух плоскостях – чисто музыкальной и очередном своеобразном послании от Хавьера Неро.
Начнем именно с этого. Неро обращается здесь к теме Древнего Египта: Кемет – это и есть древнеегипетское название этой страны, в переводе означающее «Черная земля». Для Неро древняя страна почему-то становится воплощением всех добродетелей, которые потеряло погрязшее в пороках современное общество. Он утверждает, что тысячи лет назад там царили свобода слова и сотрудничество людей друг с другом. Вот его прямая речь: «Когда я думаю о Кемете, я представляю себе роскошные пейзажи в золотых песках, огромные сооружения, растительность, реки и людей, которые гармонично живут, едят и играют музыку. Кемет олицетворяет красоту, на которую человечество способно благодаря свободному и ничему не сдерживаемому обмену идеями и информацией. Этот альбом представляет мою семью, мой опыт и мои музыкальные влияния. Мои африканские корни, мои европейские корни, мои индейские корни, мои латиноамериканские корни (в крови Хавьера Неро действительно есть все эти составляющие – Л.А.) и немного того необъяснимого человеческого опыта, который мы все разделяем. Теперь я предлагаю вам суммировать эти переживания в звуке. Я объединил некоторые уникальные музыкальные элементы в этом альбоме, и я надеюсь, что они прозвучат золотом для ваших ушей». Что тут скажешь? Понятно, подлинная древнеегипетская цивилизация была бесконечно далека от того рая на земле, который рисует Неро. Для него Кемет – это некая утопия, остров гармонии, перенесенный его воображением в глубокую древность. Что ж, странновато, но так это видит Хавьер Неро.
Ну, а теперь пора перейти, к тому, что мы слышим в этом альбоме. А слышим мы весьма интересную музыку, синтез идей минимализма и фанка, музыки фьюжн и необопа в отличной аранжировке, больше напоминающей оркестровку для большого состава. Главная ударная сила состава – это духовые. Наряду с тромбоном лидера здесь звучат саксофон Тима Грина и трубы Шона Джонса и Рэнди Брэкера. Участие такого выдающегося музыканта, как Брэкер, придает исполнению особый блеск. Сам Неро с большим уважением говорит о всех своих партнерах, но особо выделяет, конечно, Рэнди, на музыке Brecker Brothers, как он сам признается, он в свое время учился и исполнительскому, и композиторскому мастерству. Кстати, в музыке этого альбома Хавьер широко использует пентатонику, характерную для традиционных культур разных континентов, в том числе и Африки, куда он приглашает нас в своем новом музыкальном путешествии.
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