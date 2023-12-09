James Brandon Lewis / Red Lily Quintet - For Mahalia, With Love
09.12.2023
После прослушивания двух последних альбомов этого музыканта я, кажется, начал что-то понимать про Джеймса Брэндона Льюиса. В этих работах он – не только саксофонист, композитор и бэнд-лидер, он еще и историк, афроамериканский историк. Только результаты своих исследований он воплощает не в статьях или диссертациях, а наиболее удобным и привычным для него способом – в джазовой музыке. В 2021 году Льюис и его Red Lily Quintet выпустили получивший множество благожелательных, а иногда и восторженных откликов в прессе альбом JesupWagon – историю Джорджа Вашингтона Карвера, человека многих талантов, но прежде всего агротехника, убедившего нищавших фермеров американского Юга сеять арахис и бататы вместо хлопка. Новая работа Льюиса многим скажет сама за себя своим названием: For Mahalia, With Love. Да, это трибьют великой афроамериканской вокалистке Махалии Джексон (1911-1972). Из скромных афроамериканских баптистских и методистских молитвенных домов Махалия Джексон вывела музыку госпел и спиричуэлс на большую сцену и подняла искусство их исполнения на недосягаемую до сих пор высоту. Джексон была также активной участницей борьбы темнокожих американцев за гражданские права, которую возглавлял Мартин Лютер Кинг.
Джеймс Брэндон Льюис готовил новый альбом с неизменным составом своего Red Lily Quintet: легендарным басистом Паркером, талантливым корнетистом Наффке, старым приятелем, ударником Тейлором и несколько неожиданным в этом составе виолончелистом Хоффманом. Льюис сделал аранжировки девяти знаменитейших тем из репертуара Махалии Джексон, попытавшись переложить всю эмоциональную мощь голоса Махалии Джексон на язык инструментального джаза. Насколько удачно у него это получилось – судить слушателям. Добавлю только, что первая часть тиража альбома (и в формате CD, и в формате LP) имеет еще и существенный бонус: это двойной альбом, в который, помимо программы, о которой мы говорим, вошло еще и первое для Льюиса сочинение для струнных – пятидесятиминутная сюита TheseAreSoulfulDays, посвященная все тем же истокам афроамериканской музыки и впервые исполненная им вместе с квартетом Лютославского на фестивале Jazztopad в польском Вроцлаве в 2021 году.
Но мы вернемся к Mahalia, With Love. Джеймс Брэндон Льюис рос на музыке Махалии Джексон. В его родном Баффало, штат Нью-Йорк, ее песни звучали в церквах, на домашних проигрывателях, а бабушка будущего музыканта просто боготворила певицу. Комментируя музыку альбома, Льюис говорит: «Это настоящая беседа втроем между Махалией, моей бабушкой и мной». И в этой беседе Джеймс Брэндон нашел свои веские аргументы. Он не копирует исполнявшиеся Джексон духовные гимны, он играет джаз на их основе. Играет, используя все возможности, предоставляемые современным джазом, щедро используя самую разнообразную стилистику: иногда это классический ныне необоп, иногда новоорлеанская традиция, порой свинг, порой авангард. Такие легко узнаваемые темы, как Go Down Moses или Deep River, начинаются с прямых цитат, до того, как сорваться в далеко уводящие от основы полифонические импровизационные стихии. Звук тенор-саксофона – это, понятно, не человеческий голос, но Льюису удается, возможно, лучше всего в Swing Low, максимально приблизить звучание своего инструмента к интонациям музыки госпел. Мне уже доводилось писать о высокой оценке игры Льюиса Сонни Роллинсом. В интервью, которое выдающийся ветеран давал Льюису, Роллинс не пожалел высоких слов: «Когда я тебя слушаю, я слушаю Будду, слушаю Конфуция… Я слышу глубочайшее понимание жизни. Ты поддерживаешь равновесие мироздания». Простим ветерану излишнюю восторженность, но Джеймс Брэндон Льюис в сухом остатке – действительно очень большой мастер и Mahalia, With Love только подтверждает этот тезис. То же можно сказать и его великолепно сбалансированном квинтете, где особо хочется выделить, конечно же, многоопытного Уильяма Паркера и второго духовика, корнетиста Криса Наффке. Заканчивает программу (и тут я опять вижу руку Льюиса-историка) очень символичный трек: гимн Precious Lord очень любил Мартин Лютер Кинг и на митингах с участием певицы он всегда просил Махалию исполнить именно этот госпел. Пела она Precious Lord и на похоронах Кинга. Так Джеймс Брэндон Льюис протягивает нить от бурного идеализма 60-х к нашим не менее бурным, но донельзя циничным временам…
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