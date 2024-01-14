Anastasia Lyutova - Jazzville

Еще древний грек Гераклит объяснил нам, что в одну и ту же реку невозможно войти дважды. Можно ли считать деятельность трио Rymden попыткой опровергнуть это утверждение? На первый и не очень внимательный взгляд такая мысль может промелькнуть, но на ...