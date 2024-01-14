Anastasia Lyutova - Jazzville

Лаконичная, но очень эффектная обложка в красно-черной гамме сразу привлекает внимание к этому альбому. Но и под обложкой все не менее эффектно. Талантливая российская джазовая вокалистка Анастасия Лютова (родом она из Юрги, Кемеровская область) окончила в 2017 году Академию музыки им.Гнесиных в Москве. Годом ранее она основала ансамбль «Лютый бэнд», с которым создала ряд неординарных тематических программ, посвященных музыке Эллингтона, Гершвина и других классиков джаза. Выбор именно таких авторов симптоматичен: Лютовой близка эстетика свингового джаза, близок мэйнстрим, где ей, благодаря оригинальным аранжировкам (в том числе собственноручно созданным), удается уходить от банальностей и придавать хорошо известным композициям новый облик. В 2019 году на японском лейбле Venus Records вышел ее дебютный альбом Some like it jazz. Представляемый нами Jazzville – второй альбом в дискографии Лютовой и первый на российском лейбле Butman Music Игоря Бутмана, в клубе и на фестивалях которого Анастасия – частый гость.
Основной акцент при составлении программы нового альбома Анастасия Лютова сделала на музыке известных джазовых мастеров 50х - 60-х годов: C. T. A. Джимми Хита, Nutville Хорэса Сильвера, When We Were One Джонни Гриффина, а также на более поздних сочинениях, например, Jig-A-Jug Джошуа Рэдмена. Все это, как вы понимаете, инструментальные пьесы. Для носителей английского языка они все равно числятся, как songs, но вокальных версий до сих пор не имели, что, надо полагать, и привлекло Анастасию, которая избегает проторенных дорог. Специально для Лютовой петербургская поэтесса и журналистка Аполлинария Корягина написала для всех номеров программы англоязычные тексты, превратив их в полноценные песни уже в нашем понимании. Анастасия же существенно изменила под эту программу состав своего бэнда, в который в последние годы входят пианист Алексей Подымкин, басист Владимир Кольцов-Крутов, ударник Алексей Беккер и тенор-саксофонист Олег Грымов. При записи Jazzville была расширена до четырех инструментов духовая секция и добавлен классический струнный квартет. Часть аранжировок Анастасия привычно сделала сама, а часть написал еще один петербургский гость, бэнд-лидер и саксофонист Сергей Богданов.
Аранжировки оставили достаточно места для демонстрации мастерства инструменталистов. Не обошлось даже без коронного соло на барабанах от Алексея Беккера в Nutville. Очень уместна в этой стремительной темповой композиции оказалась и работа духовой секции. А интро струнных в Our Last Goodbye элегантно подвело тему к вступлению фронтвумен проекта. Естественно, именно Анастасия Лютова везде является главным действующим лицом каждого трека. Красивый голос, очень точное интонирование, высокая техника, в том числе и скэт-вокала, продемонстрированная в первом же треке альбома, лиричной балладе When We Were One – главные козыри этой вокалистки. Лютовой в большой мере присуще чувство стиля, позволяющее певице выглядеть убедительно, как в темповых вещах, так и в балладах. При этом Анастасия практически нигде не демонстрирует мощь голосовых связок, ее вокал – вокал именно джазовый и именно традиционный по нынешним временам: тут помогает упомянутое выше чувство стиля. Голос Лютовой и искусство ее партнеров-инструменталистов превращают каждую композицию в маленькое путешествие во времени, переносящее слушателей лет на семьдесят назад, в годы, когда постбоповые идиомы уже стали обязательной частью словаря джазовых музыкантов. Если представить себе любимый Леонардом Фезером «слепой тест» с композициями из альбома Jazzville в исполнении Анастасии Лютовой, то «испытуемые» 50-х – 60-х годов наверняка сказали бы: «Это очень похоже на Эллу (Сару, Ширли – нужное вставить по вкусу), но все-таки это не она». И в этом «все-таки не она» - главная «изюминка» джазового вокала Анастасии Лютовой, стремящейся идти своим путем и преуспевающей в этом стремлении.
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