Wayne Alpern - Rezurrektion

Для нью-йоркского композитора Уэйна Элперна в музыке не бывает низких и высоких жанров. Этот выпускник престижнейших учеьных заведений, вроде колледжа Оберлин или Йельского университета в родном Детройте рос под звуки Motown sound, и, наверное, поэтому лоялен к любой стилистике. Как он считает, «классическая музыка обеспечивает структуру и технику, популярная музыка обеспечивает социальные и межличностные связи, а джаз, наконец, предоставляет высший ингредиент творческой свободы и воображения». В собственных работах композитор и аранжировщик Элперн то выдает оригинальные версии джазовых стандартов, то обращается к стандартам из поп-музыки, то переосмысляет музыку Beatles, а затем – музыку академическую. Многие работы Элперна проходили у нас на сайте и каждая следующая была не похожа на предыдущую.
И вот этот момент, кажется, настал. В альбоме The Shape of Strings (2022), задействовав ансамбль струнных во главе с концертмейстером Моникой Баушвиц, он предложил вниманию публики программу своих сочинений, строго выдержанных, условно говоря, в моцартианском духе. И вот в новой работе под названием Rezurrektion, пригласив на этот раз известный в Нью-Йорке академический струнный квартет Sirius, Элперн взялся уже непосредственно за Моцарта, точнее, в основном за Моцарта. Он объясняет цель новой работы следующим образом: «Здесь я иду в противоположном направлении, делая джазовые аранжировки Моцарта, в частности «Маленькой ночной серенады», фортепианных сонат до мажор, ля минор и фа мажор, а также струнного квинтета соль минор. Диск условно называется Rezurrektion, потому что я воскрешаю прошлое в новом воплощении». Можно добавить, что помимо этих композиций, в альбом вошли его интерпретации Porgy and Bess Гершвина и Black Beauty Эллингтона.
Академическая музыка? Джаз? Или, по Гюнтеру Шуллеру, третье течение? Дело не в ярлычке. Версии хорошо известных композиций гениального Моцарта и остальные треки альбома сделаны с глубоким уважением к оригиналу и тончайшим насыщением их элементами джаза. Слушать интересно, а самое главное, версии Элперна не вызывают внутреннего протеста, наоборот, похоже, ему действительно удалось представить публике «джазового Моцарта» так убедительно, как это только возможно.
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страна: Великобритания, Венгрия, Ирландия, Новая Зеландия, Турция, Франция
музыкальный стиль: балканская музыка, цыганский джаз
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