Adam Rudolph / Tyshawn Sorey - Archaisms I

Последний раз я слушал американского вибрафониста Эльдада Тарму полтора десятка лет назад. Тогда он жил и работал в румынской Тимишоаре и с ансамблем их израильских и румынских музыкантов записал свой тогда шестой по счету, очаровательный альбом ...