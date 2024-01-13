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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Adam Rudolph / Tyshawn Sorey - Archaisms I

Adam Rudolph / Tyshawn Sorey - Archaisms I

13.01.2024

Adam Rudolph / Tyshawn Sorey - Archaisms I

Среди нескольких новинок в каталоге греческого лейбла defkaz records, присланных Яннисом Куфаэласом, меня особенно заинтересовала эта. Дуэт перкуссионистов-ударников – уже сам по себе такой формат выглядит необычно и многообещающе. А тут дуэт составили очень яркие и известные музыканты. Оба эти имени, Адам Рудольф и Тайшон Сори, уже встречались на наших электронных страницах. Почти сорокалетняя карьера Адама Рудольфа (р.1955) во многом связана с авангардом. Он играл с Доном Черри, Фэроа Сандерсом, Дэйвом Либмэном (одна из их общих работ рецензировалась на нашем сайте), Вададой Лео Смитом и другими мастерами. Рудольф руководил группами Moving Pictures, Hu Vibrational и большим бэндом Go: Organic Orchestra. Несмотря на приверженность авангарду, ему не чужды и постбоп, и world music, в которой он может считаться одним из первопроходцев, благодаря альбомам с музыкантами из Гамбии и Марокко. Тайшон Сори знаком нашим читателям по двум своим последним работам с собственным трио – Mesmerism (2022) и Continuing (2023). Они, особенно Mesmerism, наделали много шума, ознаменовав собой дрейф талантливого ударника, композитора и бэнд-лидера от авангарда в сторону мэйнстрима. Что ж, альбом Archaisms I, выпущенный в том же году, что и Continuing, убедительно показывает, что Тайшон вовсе не «сжег все корабли», и свободная импровизационная музыка ему также по-прежнему интересна.

Archaisms I – это запись концерта, который Рудольф и Сори дали в нью-йоркской Zürcher Gallery в декабре 2021 года. Альбом состоит всего лишь из двух, но очень объемных композиций, названных, соответственно, Archaisms А и Archaisms В. Понятно, что это не заранее сочиненная музыка: обе композиции рождались непосредственно на сцене в результате свободного взаимодействия музыкантов. Сори при этом оперировап ударными и перкуссией, а Рудольф – целым арсеналом перкуссионных и не только инструментов, в том числе и этнического происхождения. Описывать этот диалог сложно, практически бессмысленно, а вот следить за ним, слушая альбом, - безумно интересно. Полная свобода самовыражения, экспрессия, постоянное внимание к действиям партнера и умение его слышать, динамические и сонористические метаморфозы – все это есть в музыке, созданной двумя мастерами. Кстати, это была не первая их встреча: дуэт существует с 2018 года. В этой связи можно лишь говорить о том, что «общая химия» и взаимопонимание Адама и Тайшона родились не вчера, и каждый их музыкантов хорошо представлял возможности и уровень креативности другого. Подтверждает сей факт и сам Рудольф: «К такой творческой ситуации вы должны прийти с открытыми ушами, открытым сердцем и свободным воображением. Подготовка — это также годы практики, сочинения и исполнения, чтобы мы могли свободно играть все, что только можем себе представить.»

© & (p) 2023 defkaz records

2 tks / 45 mins

(Tyshawn Sorey - drum set, perc; Adam Rudolph - handrumset (kongos, djembe, tarija), thumb piano, slit drum, temple blocks, overtone flute, shakers, perc;)

Линк предоставил Iannis Koufaelas, defkaz records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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