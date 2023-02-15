Greenhouse Ensemble - Rez-de-chaussée

В Канаде, как известно, два официальных языка: английский и французский. Группа молодых музыкантов из Монреаля, две девушки и пятеро парней, политкорректно дали сформированному ими в 2019 году ансамблю англоязычное название Greenhouse Ensemble, а вот свой дебютный альбом, который увидит свет в начале марта текущего года назвали по-французски: Rez-de-chaussée. Название это переводится весьма прозаично: «Первый этаж», но для участников коллектива оно имеет особый смысл: именно на первом этаже некоего здания музыканты и решили в свое время объединиться в общий коллектив.
По инструментарию септет достаточно необычен: основные солирующие инструменты – это скрипка, голос (а вокалистка Роксана Редди использует свой голос преимущественно именно как инструмент) и труба – инструмент, чье звучание наиболее близко к человеческому голосу. В септете имеются так же пианист, он же клавишник, гитарист и стандартная связка контрабас – ударные. Программу Rez-de-chaussée составили шесть композиций. Стартовая пьеса Introduction – плод коллективного творчества музыкантов, а вот каждую из остальных пяти сочинил один из музыкантов септета. Так тоже бывает достаточно редко, чаще в группе есть один или два основных композитора и аранжировщика. Отметим также, что Greenhouse Ensemble исполняет только свою авторскую музыку, никаких стандартов в программе нет, что тоже говорит и о вере музыкантов в собственные силы, и об желании изначально опираться на собственное творчество.
Что сказать о самой музыке? Пожалуй, два термина тут будут наиболее подходящими: свежесть и позитивная энергетика. Участники Greenhouse Ensemble прекрасно владеют всеми идиомами современного джаза, но в их исполнении этот джаз весьма не тривиален. Мне понравилась энергичная Medina, где эффектно взаимодействуют скрипка (Камилла Бруссо), труба (Вильям Лузье) и силлабический вокал Роксаны Редди, очень уместны короткие сольные реплики гитариста Луи-Мартина Рюста в Beyond Me и Toupet carré. Последняя пьеса, кстати, - единственная откровенная баллада в альбоме и это единственный трек, где Редди применяет традиционный вокал. Уже стартовый трек Introduction с отличным взаимодействием скрипки и контрабаса и эффектным соло трубы в финале вызывает симпатию к музыке ансамбля, и по мере прослушивания она только возрастает. Словом, для дебюта – более, чем хорошо!
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